Dans "Doctor Ayahuasca", Jan Kounen raconte en BD son voyage intérieur avec les plantes sacrées en compagnie des chamans

Le cinéaste Jan Kounen, réalisateur de "Dobermann" et "99 francs", mène depuis vingt-cinq ans une quête spirituelle en Amazonie auprès des guérisseurs shipibos. Dans cette BD dont il signe texte et dessins, il raconte avec un luxe de détails le voyage de sa conscience lors des rituels chamaniques et de la prise d'ayahuasca.

Adolescent, le réalisateur Jan Kounen (Dobermann, 99 francs) rêvait beaucoup moins de cinéma que de bande dessinée. Le dessin, il espérait en faire son métier. Au même moment, les questions sur la nature de la réalité commençaient à le tarauder. Comment est né l’univers ? Qui l’a créé ? Que se passe-t-il après la mort ? Existe-t-il une autre réalité que celle que l’on connaît ? Vingt ans plus tard, après avoir mis ses interrogations en sourdine et sorti avec succès le film Dobermann (1997), il décidait d’avancer dans sa quête mystique en imaginant en faire le sujet de son prochain film.

Attiré par le chamanisme, il s’envole pour le Pérou en 1999 et commence à expérimenter les cérémonies et l’usage de plantes amazoniennes hallucinogènes, l’ayahuasca, avec les guérisseurs indiens shipibos. Il n’a jamais cessé depuis et a participé à des centaines de séances thérapeutiques avec les indigènes en Amérique latine. Que lui apporte cette pratique ? "Ça harmonise la bestiole que je suis", résume-t-il. "Le Doc Ayahuasca m’a permis de mieux gérer le stress et les énergies toxiques de la vie citadine et de relativiser pas mal de choses", dont la peur de la mort.

Une planche de la BD "Doctor Ayahuasca" de Jan Kounen. (JAN KOUNEN / GUY TREDANIEL EDITEUR)

En France, rappelons-le, l’usage de l’ayahuasca, considéré comme une drogue, est prohibé. En Amazonie, ce mélange de plantes sacrées (constitué de la liane ayahuasca et de la chacruna) est depuis toujours une médecine de l'âme et du corps. Mais si cette pratique fait de plus en plus d’adeptes en Occident, jusqu’à être devenue l’objet de parcours touristiques, elle est loin d’être anodine et de nombreuses précautions s’imposent afin d’éviter les dérives sectaires et les pratiques dangereuses.

Une immersion intime à bord de sa conscience

Alors que le musée du Quai Branly propose jusqu'en mai 2024 l'exposition Visions chamaniques, arts de l’ayahuasca en Amazonie péruvienne, Jan Kounen publie pour la première fois une bande dessinée sur ce thème, Doctor Ayahuasca, dont certaines planches sont visibles à l'exposition. Le cinéaste, qui a réalisé un film (Blueberry) et publié plusieurs livres à ce sujet, propose une BD à nulle autre pareille. Un ouvrage avec lequel il renoue donc avec ses premières amours, le dessin, osant des formats et un découpage audacieux, pour mieux nous plonger en immersion à bord de sa conscience, durant cette odyssée intime avec les plantes sacrées.

Le réalisateur, producteur, auteur et dessinateur Jan Kounen présente sa BD "Doctor Ayahuasca" durant l'événement Psychédélices, à Paris (France), le 26 décembre 2023. (FOC KAN / WIREIMAGE)

Un parcours semé d’embûches et d’émotions fortes, avec ses très hauts et ses très bas, et surtout ses visions psychédéliques indicibles, qu’il parvient à restituer avec un luxe de détails et de couleurs. Il raconte d’abord le moment qui a changé sa vie, lorsque après avoir ingéré une dose massive d’ayahuasca, il a "erré dans les limbes" puis s’est "trouvé instantanément propulsé dans une cathédrale tissée d’anacondas colorés et irradiée de lumière". "Un sentiment d’unité absolue inondait mon corps et mon esprit", se souvient-il.

Mais il ne s’agit pas pour autant d’une promenade de santé, prévient Jan Kounen, qui ne cache pas que le parcours initiatique peut s’avérer traumatisant et n'est pas recommandé à tous. Il faut avoir le cœur bien accroché pour supporter tout ce qu’implique ce traitement de choc visant à nettoyer le mental puis à harmoniser le corps et l’esprit avec la nature. Physiquement déjà, avec les diètes, les interdits alimentaires et autres, ainsi que la mise à l’isolement dans la jungle en amont des cérémonies rituelles. Ensuite, il faut être prêt à ingurgiter, de nuit, dans une hutte, le liquide noirâtre et amer qu’est le breuvage psychotrope de l’ayahuasca pour expérimenter les états de conscience modifiés, guidé par le chant des chamans-guérisseurs. En général, nausée et vomissements, particulièrement violents, suivent.

Témoigner du savoir des peuples indigènes

C’est pourtant dans le psychisme que le voyage s'avère le plus éprouvant, si l’on en croit le témoignage de Jan Kounen. Les secousses intérieures sont puissantes, jusqu’à ébranler les fondements mêmes de l’identité. L’ayahuasca agit comme un révélateur. "Je croyais que j’étais un humain plutôt bon… je suis tombé de haut", raconte-t-il, évoquant "un vertige métaphysique". "Je suis surpris et désespéré de voir l’animal mesquin et égoïste que je ne pensais plus être." Après le séisme psychique, peut survenir la grâce. "Une joie ouverte sur la beauté du monde et le lien avec les autres. La foi en l’amour comme force supérieure, unitaire, source."

Une planche de la BD de Jan Kounen "Doctor Ayahuasca". (JAN KOUNEN / GUY TREDANIEL EDITEUR)

Dans cette BD initiatique, Jan Kounen partage avec une grande générosité son expérience, son cheminement intime, ses états de conscience modifiés, ses puissantes visions et ses questionnements métaphysiques. Il livre aussi des conseils pratiques sur cet apprentissage complexe, en compagnie de guérisseurs et d’un peuple qui a une façon toute différente de penser et de procéder que les Occidentaux. "J’ai fait cet album pour témoigner une nouvelle fois du savoir des peuples indigènes, certainement l’équipage le plus compétent de notre astronef, peut-être ceux qu’il faudrait se mettre à écouter vraiment", écrit-il. "Écouter les indigènes, c’est écouter la nature. C’est écouter depuis le silence du cœur", conclut-il.



"Doctor Ayahuasca" de Jan Kounen (Guy Trédaniel éditeur, 17,90 euros)

Jan Kounen publie en parallèle chez le même éditeur un livre de dialogue avec François Demange, "Ayahuasca, cérémonies, visions, soins", un ouvrage plus détaillé dans lequel il propose aussi des conseils pour éviter les pièges et les écueils dans lesquels ne pas tomber, ainsi qu’un tour d’horizon des autres plantes sacrées et de leur utilisation.