Coup de crayon incisif et esprit moqueur : l'univers de l’illustrateur Jean Solé exposé à Marmande

Le musée Marzelles accueille jusqu'au 15 mars 2020 les dessins du grand illustrateur Jean Solé.

Il a dessiné l’affiche du Père Noël est une ordure, créé le randonneur du Guide du routard, et voué un culte aux Beatles, l'illustrateur Jean Solé expose jusqu'au 15 mars un grand nombre de ses dessins au musée Marzelles de Marmande (Lot-et-Garonne).

Les Beatles

L’exposition du musée Marzelles revient sur la prolifique carrière de Jean Solé. Les grands thèmes qui lui tiennent à coeur y sont abordés, comme le rock et sa rencontre décisive avec les Beatles. "N'étant ni chanteur, ni musicien quand il les a rencontré il s'est dit : 'faut que je sois artiste et comme je sais dessiner, je vais être dessinateur'", explique Loïc Riva, directeur artistique de l'association KIT Culture

Solé réalisera de nombreuses illustrations autour des quatre garçons dans le vent mais aussi une pochette de disque pour Jimmy Hendrix, des caricatures des Stones ou des Doors. Le fameux passage piéton d'Abbey Road dessiné par Solé (France 3 Aquitaine)

La presse satirique

La revue Pilote, Fluide Glacial, Métal Hurlant, l'Echo des Savanes... Jean Solé a collaboré à tous ces magazines des années 70. Il s'est surtout distingué comme illustrateur de presse. En 1975, avec son ami Gotlib, il donne naissance au personnage de Superdupont.

La même année il créé le célèbre dessin de la couverture du Guide du routard, un marcheur dont le sac à dos est un globe terrestre. Solé ne s'est jamais laissé enfermé dans une seule case. Couverture du Guide du Routard illustrée par Jean Solé (France 3 Aquitaine)

"C'est quelqu'un qui aime se renouveler et qui a horreur de s'ennuyer, c'est pour celà que la BD a une place marginale, il aime le défi intellectuel et graphique", détaille Loïc Riva.

E.T

Le style de Solé mélange le réalisme, les détails subtils et absurdes, explore tous les territoires. Sa série Animaleries par exemple, donne vie à un bestiaire inattendu. En 1982, le plus célèbre des extra-terrestres se retrouve en couverture de Pilote en charmante compagnie. E.T par Jean Solé (France 3 Aquitaine)

Auteur touche-à-tout, la dernière création de Solé donne lieu à des planches d’illustration réalistes dans un ouvrage scientifique sur Les abeilles, paru en 2017 à la petite Bédéthèque des savoirs.

Exposition Jean Solé

Musée Marzelles à Marmande

Jusqu'au 15 mars