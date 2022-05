Strasbourg : quatre jeunes habillés en Spider Man escaladent la cathédrale à mains nues

Quatre jeunes habillés en Spider Man ont escaladé à mains nues la cathédrale de Strasbourg, dans la nuit du 2 au 3 mai, a appris franceinfo de source policière ce mardi 3 mai au matin.

Vers minuit et demi, une riveraine a appelé la police pour signaler que ces quatre hommes étaient au sommet de l'édifice. Les policiers et les pompiers sont intervenus avec l'appui du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp). Les jeunes sont redescendus sans incident.

Les escaladeurs, âgés de 21 à 27 ans, ont expliqué aux forces de l'ordre avoir voulu prendre des photos. Ils sont inconnus des services de police. Une plainte va être déposée, selon une source policière.