"Moon Knight" : un justicier sombre et torturé dans la nouvelle série psychologique de Marvel

Un nouveau super-héros fait son arrivée dans l’univers Marvel : Moon Knight. La série éponyme, très attendue par les fans depuis son annonce mystère en novembre 2021, débarque mercredi 30 mars sur Disney+. Une œuvre sombre signée notamment par Jeremy Slater, auteur connu pour son travail de scénariste sur la série Netflix Umbrella Academy.

La série suit les aventures de Steven Grant, employé d’une boutique de souvenirs d'un musée. Victime de troubles du sommeil et de pertes de mémoire, il est poursuivi par des visions d’une autre vie. En réalité, il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Pendant ses "absences", il devient le mercenaire Marc Spector. Steven sera rapidement impliqué, contre son gré, dans des conflits liés aux dieux égyptiens.

Thriller psychologique

Pour marquer son entrée dans le Marvel Cinematic Universe, Moon Knight joue la carte de l'intimisme. La réalisation soignée reprend les codes du thriller, en se concentrant sur la schizophrénie de son personnage principal. L'ambiance est sombre et l'intrigue rythmée de plusieurs scènes horrifiques qui accentuent la nature dérangée et torturée du personnage principal.

De par son jeu de lumière, des ombres et sa mise en scène, la réalisation de MoonKnight a une portée assez personelle et psychologique. (DISNEY)

Les équipes de Marvel Studios ont choisi une orientation plus frontale qu'à l'accoutumée pour cette sixième série, après les WandaVision, Loki et autre Hawkeye. À la manière d'un Fight Club (un peu) ou d'un Total Recall (surtout), on explore la quête d'identité perpétuelle du héros. Le personnage de Steven se retrouve très vite tiraillé et perdu, cherchant à donner un sens à sa vie misérable et à résoudre les mystères de sa dualité. Une approche originale pour une oeuvre estampillée Marvel. "Sans vouloir en faire trop, j'ai fait en sorte que ma direction artistique s'approche du thème de la dualité et de la noirceur, à l'image du personnage principal", nous explique Mohamed Diab, réalisateur d'origine égyptienne, l'un des metteurs en scène de la série. J'ai juste joué avec différentes manières de filmer, notamment avec des différents cadres, la pénombre, la réflexion de la lumière... pour démontrer la dualité à l'intérieur de Steven".

Un Oscar Isaac aux deux visages

Le personnage principal incarné par l'acteur Oscar Isaac (Dune, Star Wars 7, 8 et 9) crève l'écran de par sa performance habitée. Il incarne un héros à double visage avec une finesse et une justesse remarquable. Un jeu d'équilibristre qui le fait passer de la lumière aux ténèbres parfois de manière instantanée, notamment dans des scènes de dialogues où se confrontent les deux facettes totalement opposées du héros.

Mêlant tourment et humour dans un numéro moralement ambigu, l'acteur américano-guatémaltèque de 43 ans réalise une entrée tonitruante dans le MCU, à l'instar de la prestation d'un Robert Downey Jr., au meilleur de sa forme dans les films Iron Man, ou encore de la performance d'un Josh Brolin dans la peau du titan Thanos dans la saga Avengers. C'est un tout nouveau calibre de héros que Marvel Studios cherche à mettre en avant. "Marvel se réinvente tout le temps. Ici, c'est une nouvelle lumière, un tout nouveau type de personnage et je suis fier de faire vivre l'un des protagonistes les plus intéressants de l'univers des séries de super héros", s'enthousiasme Mohamed Diab.

Le personnage principal, incarné par Oscar Isaac, crève l'écran de par sa performance habitée. (DISNEY)

Le réalisateur égyptien donnera d'ailleurs la réplique à Ethan Hawke, dans le rôle d’un gourou mystérieux. L’acteur français Gaspar Ulliel apparaîtra ici dans son dernier rôle, la série ayant été tournée avant sa mort survenue lors d’un accident de ski, début janvier. Il joue Anton Mogart alias le criminel Midnight Man, l'un des antagonistes principaux de la série, présenté lors des premiers épisodes comme un voleur et mercenaire d'exception, excellant dans l'art de l'infiltration.

Entre "Indiana Jones" et mythologie égyptienne

La série offre aussi son lot de scènes d'aventures, très largement inspirées des films de la saga de films Indiana Jones de George Lucas ou encore Benjamin Gates, apportant une certaine dose de légèreté au scénario. Une prise de risque qui tranche assez radicalement avec les ingrédients du thriller psychologique mis en avant dans la série, au risque de désarçonner les spectateurs.

Et bien entendu, que serait une oeuvre estampillée Marvel sans une dose d'action ? La nouvelle série de Disney+ n'échappe pas à la règle en proposant moult scènes spectaculaires, entre courses-poursuites rythmées et autres combats joliement chorégraphiés. Le tout, sur fond de mythologie égyptienne, avec l'apparition des réincarnations de divinités antiques, comme le dieu à tête de faucon Horus, Osiris ou encore Anubis.

Par ailleurs, le héros incarne en personne l'avatar du dieu de la Lune Khonsou, qui se révélera à la fois comme un atout durant son aventure face à ses ennemis puissants mais aussi une malédiction, compte tenu de la menace qui pèse sur lui durant tout le début de la série. Sans trop dévoiler l'intrigue, cette trame mythologique pimente l'histoire du personnage principal et alimente l'envie du public d'en apprendre davantage à chaque fin d'épisode. Souvent assimilé au "Batman de Marvel", Moon Knight et sa personnalité ambivalente apportent au MCU une piste narrative jusqu'ici inexplorée, qui pourrait bien rejoindre les nombreux arcs de la galaxie Marvel au cours de ses nombreux projets à venir.



"Moon Knight", nouvelle série Marvel, premier épisode disponible à partir du 30 mars. (DISNEY)

La fiche

Genre : action, super héros

Réalisateurs : Mohamed Diab, Justine Benson et Aaron Moorhead

Pays : Etats-Unis

Durée : 6 épisodes

Sortie en France : 30 mars 2022

Distributeur : Disney +

Synopsis : Employé discret dans une boutique de souvenirs, Steven Grant est soudain victime de pertes de mémoire et est hanté par des visions d’une autre vie. Il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector. Alors que l’étau se resserre sur Steven / Marc, les deux hommes, plongés dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d’Égypte, vont devoir trouver leur équilibre dans cette double identité.