Black Panther II, Kit Harington, She-Hulk : les promesses cinématographiques de l'univers Marvel

Il y a quelques jours, lors d'une grand-messe de Disney, le producteur de Marvel Kevin Feige a donné de nouvelles informations sur les films et séries qui vont venir enrichir le catalogue de la marque dans les prochaines années.

La disparition de plusieurs personnages phares dans Avengers : Endgame, film évènement dans le monde des super-héros, a changé la face de l'"Univers cinématographique Marvel" (MCU), la très large franchise de la célèbre marque de comics. Mais celle-ci n'en a pas fini avec ses super-héros sur grand (et petit) écran. Lors de la D23, sa vingt-troisième conférence bisannuelle organisée du 23 au 25 août derniers, Disney - qui possède Marvel - a annoncé plusieurs projets, qui vont enrichir le canon du MCU. Franceinfo vous fait un petit récapitulatif.

Il faudra attendre 2022 pour "Black Panther II"

Kevin Feige est-il avare en informations, ou le projet n'est-il encore que peu avancé ? Toujours est-il que Black Panther II, toujours réalisé par Ryan Coogler, a été annoncé pour le 6 mai 2022 aux États-Unis. Sans qu'on en sache beaucoup plus. Seul film du MCU à avoir recueilli une nomination à l'Oscar du meilleur film, le premier volet consacré au roi du Wakanda avait rapporté plus d'un 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. Le personnage est très apprécié des fans, et est un candidat sérieux pour devenir l'un des héros centraux de la phase 4 du MCU. Pourtant, lors du Comic-Con de San Diego en juillet dernier, Kevin Feige n'avait fait aucune référence à Black Panther.

Another look at Director Ryan Coogler as he announces the release date of Marvel Studios’ Black Panther 2 at the #D23Expo. pic.twitter.com/BJ7gywcm50 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 25, 2019

D'autres suites avaient cependant été annoncées. Réalisé par Taika Waititi, le quatrième volet de la saga Thor verra le dieu du tonnerre, incarné par Chris Hemsworth, passer ses pouvoirs à Jane Foster - Natalie Portman, qui fera son retour après Thor 1 et 2. Autre suite annoncée, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera le premier film d'horreur du MCU, et marquera le retour de Benedict Cumberbatch dans le rôle du sorcier. Elizabeth Olsen, interprète de Scarlet Witch, sera également de la partie. Le 1er mai 2020, Black Widow sortira également sur les écrans, toujours avec Scarlett Johansson dans le rôle, et se situera avant les évènements d'Endgame.

Kit Harington rejoint le MCU

Kevin Feige avait annoncé un autre film lors du Comic-Con, à savoir Eternals. Décrit comme imprégné du style du roi des comics Jack Kirby, le long-métrage parlera des Eternels, des aliens immortels envoyés sur Terre pour protéger l'humanité. Déjà pourvu d'un casting cinq étoiles (Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden entre autres), le film se dote d'un nouvel atout : Kit Harington. Fraîchement retraité de Game of Thrones, l'acteur incarnera Dane Whitman. Aussi connu sous le nom de Black Knight (ou Chevalier noir), le personnage est un humain et tire sa force d'une épée surpuissante. Le film doit sortir le 4 novembre 2020 et sera réalisé par Chloé Zhao (The Rider). Des films pour l'instant annoncés pour la phase quatre, il sera l'un des deux seuls à ne pas être une suite. Ce sera également le cas de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui mettra en scène le premier super-héros asiatique du MCU.

The cast of Marvel Studios’ The Eternals takes the stage at the #D23Expo pic.twitter.com/TR1gYEEq1w — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

De nouvelles séries pour Disney +

Disney +, la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles, sera lancé aux États-Unis le 12 novembre prochain. Et pour réussir à concurrencer Netflix, Disney mise gros sur les programmes liés au MCU. Trois nouvelles séries ont ainsi été annoncées lors de la D23. La première est Ms Marvel, qui suivra les aventures de Kamala Khan, "une adolescente musulmane pakistanaise de Jersey City" selon le producteur du MCU Kevin Feige. Une deuxième série, She-Hulk, sera consacrée au personnage de Jennifer Walters, qui rejoindra Bruce Banner sur la liste des "Hulks". Enfin, une série aura pour héros Moon Knight, "un mercenaire laissé pour mort dans le désert égyptien, qui pourrait avoir été imprégné des pouvoir du dieu de la Lune Khonshu, mais qui est peut-être simplement fou", a expliqué Kevin Feige.

Just announced at #D23Expo, SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/fUrYwfGLOQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 23, 2019

Le retour de personnages connus

Au Comic-Con, le producteur avait déjà annoncé la production de plusieurs séries sur Disney + : The Falcon and The Winter Soldier, centrée sur les deux Avengers amis de Captain America ; WandaVision, qui abordera la vie commune de Scarlet Witch et Vision ; Loki, qui explorera le destin du dieu de la discorde à la suite d'Endgame ; ainsi qu'une série entièrement consacrée au personnage d'Hawkeye, incarné par Jeremy Renner. Lors de la D23, Kevin Feige a annoncé le retour de Kat Dennings, apperçue dans les deux premiers épisodes de Thor, dans The Falcon and The Winter Soldier. Emily VanCamp, qui incarnait une agente du SHIELD nièce de Peggy Carter dans les deux derniers films de la trilogie Captain America, reviendra pour WandaVision.

Peggy Carter deviendra Captain Britain

Kevin Feige avait également confirmé à San Diego la mise en chantier d'une série d'animation intitulée What If...? (Et si...?) La série explorera des intrigues déjà vues dans le MCU, mais en y changeant une part des évènements. Lors de la D23, le producteur a expliqué que le premier épisode serait consacré à Peggy Carter, agente britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et love-interest de Steve Rogers alias Captain America. Dans la série, elle deviendrait Captain Britain après le sabotage de l'expérimentation du sérum de super-soldat sur Steve Rogers. Elle se ferait ensuite aider par un certain... Steve Rogers. Son interprète, Hayley Atwell, fera son retour pour l'occasion.