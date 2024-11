Christian Godard, auteur de BD, est mort à l'âge de 92 ans

Le dessinateur et auteur de bande dessinée français Christian Godard, créateur de Norbert et Kari et Martin Milan, est décédé à son domicile parisien à l'âge de 92 ans, ont annoncé ses proches, lundi 11 novembre 2024, dans un message sur son site internet. "Il luttait courageusement depuis plus d'un an contre un cancer et il s'est endormi pour toujours, chez lui, à Paris, près des siens", ont-ils précisé.

Né le 24 mars 1932 à Paris, Christian Godard fait ses premières armes sous le pseudonyme de Ème au début des années 1950 dans des périodiques illustrés comme Coq hardi, avant de publier sous son propre nom "dans tous les magazines pour la jeunesse", de Pilote à Pif Mag en passant par Tintin et Spirou, "des années 1960 à nos jours", rappelle son site.

Dessinateur et scénariste

Dessinateur de René Goscinny (pour Lili Mannequin, Jacquot le Mousse...) pendant une douzaine d'années, il rencontre le succès avec Norbert et Kari, série lancée en 1963 dans Pilote, où il explore l'amitié entre un Polynésien et un Parisien ayant décidé de fuir la capitale. Il récidive avec Martin Milan, son autre série la plus personnelle, sur les aventures d'un pilote d'avion-taxi altruiste, démarrée en 1967 dans le journal Tintin.

En tant que scénariste, Christian Godard a également signé La Jungle en folie avec le dessinateur français Mic Delinx. Puis, dans les années 1970, Le Vagabond des limbes, série de science-fiction illustrée par l'Espagnol Julio Ribera, avec lequel il a créé en 1988 une maison d'édition, Le vaisseau d'argent, fermée en 1991.

Comptant plus de 230 albums à son actif, cet auteur multi-casquettes a par ailleurs écrit des romans, des pièces, des sketches ou encore des scénarios de télévision. Il sera inhumé jeudi 14 novembre à 15h, au cimetière de Saint-Ouen.