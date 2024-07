BD : la Résistance grenobloise au cœur du 10e album de la série "Les Compagnons de la Libération"

Après l'île de Sein et Vassieux-en-Vercors, l'historien et scénariste Jean-Yves Le Naour consacre ce nouveau tome à Grenoble et à l'héroïsme de certains de ses habitants engagés dans la Résistance.

Alors que Grenoble s'apprête à célébrer en août prochain les 80 ans de sa libération, la ville est à l'honneur dans le dernier album de la série de bandes dessinées consacrée aux compagnons de la Libération. On y découvre la bravoure de milliers de Grenoblois entrés en résistance contre le gouvernement de Vichy et les troupes d'occupation italiennes et allemandes.

Des femmes et des hommes qui refusaient la défaite, l'occupation et la collaboration, et qui n'auront de cesse de harceler l'ennemi, quitte à en payer le prix fort, raconte l'historien et scénariste Jean-Yves Le Naour : "Ça pétait de partout, ils ont fait sauter le siège du PPF (le Parti populaire français du collaborationniste Jacques Doriot), la caserne de Bonne, le lycée Champollion où résidaient les Allemands, ils ont fait sauter le quartier du polygone où il y avait l'arsenal allemand, ils mitraillaient le siège de la milice, ils avaient un courage formidable".

BD : "Les Compagnons de la Libération". . (FRANCE 3 ALPES / V. Habran / G. Lespinasse / R. Dal Fero)

Par décret du 4 mai 1944 du gouvernement de la France libre, Grenoble se voit attribuer le titre de Compagnon de la Libération. Elle est l'une des cinq communes à avoir reçu cette distinction, avec Paris, Nantes, l'île de Sein et Vassieux-en-Vercors. Jean-Yves Le Naour a raconté l'histoire de ces deux dernières dans les tomes 8 et 9 de la série débutée en 2019 avec le général Leclerc. Pour Grenoble, il retrouve le dessinateur Philippe Tarral avec qui il avait travaillé sur le tome 2 consacré à Pierre Messmer.

La municipalité de Grenoble a acheté 3 000 exemplaires de l'ouvrage. "On va en offrir aux plus jeunes, aux CM2 notamment, pour qu'ils s'approprient cette mémoire, et pour qu'eux aussi, en partageant cette bande dessinée, diffusent cette mémoire", explique Emmanuel Carroz, adjoint au maire de Grenoble en charge de la mémoire, des migrations et des coopérations internationales.

"Les Compagnons de la Libération - Grenoble" (Bamboo édition/Grand Angle) de Jean-Yves Le Naour et Philippe Tarral. (BAMBOO EDITION)

Enfin, dans le cadre des 80 ans de la libération de la ville le 22 août 1944, une grande exposition de 60 photos grand format est à découvrir sur les grilles du Jardin de Ville jusqu'en septembre prochain. Des photos inédites dont les négatifs ont été découverts dans une brocante par un collectionneur passionné par la Seconde Guerre mondiale.

"Les Compagnons de la Libération - Grenoble" publié chez Bamboo Édition (collection Grand Angle, 56 pages, 14,90 euros)

Scénario : Jean-Yves Le Naour

Dessin : Philippe Tarral