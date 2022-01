Jean-Claude Mézières, dessinateur de la BD "Valérian et Laureline", est mort à 83 ans

L'auteur de bandes dessinées Jean-Claude Mézières, cocréateur de la série "Valérian et Laureline", est mort dans la nuit de samedi à dimanche.

L'auteur de la série de bandes dessinées Valérian et Laureline, Jean-Claude Mézières, est mort dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier à l'âge de 83 ans, annonce sa maison d'édition dimanche. "Il fut tout simplement un auteur et un acteur majeur de la bande dessinée, notamment par l’influence et le rôle de mentor qu’il exerça auprès de nombreux dessinateurs", écrivent les éditions Dargaud dans un communiqué.

"Son exigence, son énergie, sa forte personnalité, sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité, faisaient de lui un être précieux et profondément attachant." Communiqué des éditions Dargaud

Créée avec son ami de toujours Pierre Christin en 1966, et parue pour la première fois dans le magazine Pilote, la série de bandes dessinées Valérian et Lauréline est considérée comme un sommet de la science-fiction à la française. Pierre Christin et Jean-Claude Mézières s'étaient rencontrés en 1944, alors qu’ils s'étaient réfugiés avec leurs parents dans la cave d’un immeuble afin d’échapper aux bombardements allemands en région parisienne.

Jean-Claude Mézières était connu pour ses décors innovants, ses planètes exotiques à la végétation foisonnante, des architectures baroques et un bestiaire savoureux, qui ont largement inspiré le cinéma, du réalisateur de La Guerre des étoiles George Lucas à celui du Cinquième élement de Luc Besson. Ce dernier avait d'ailleurs adapté Valérian au cinéma. Une adaptation que Jean-Claude Mézières avait apprécié estimant que "Le Valérian de Luc Besson ressemble beaucoup au mien".