Avec sa nouvelle BD "La Synagogue", Joann Sfar se livre sur son adolescence niçoise

Avec "La Synagogue", Joann Sfar nous embarque dans son adolescence niçoise. Une histoire qu'il a décidé de raconter alors qu'il était hospitalisé à cause du covid au printemps 2021. De passage au musée de la BD d'Angoulême, l'auteur prolifique en dit plus sur cet ouvrage.

Joann Sfar, l'un des grands noms de la BD française (Le Chat du Rabbin, Petit Vampire...) livre avec La Synagogue (Ed Dargaud), sorti le 30 septembre, un récit intime de son adolescence à Nice. Un livre qui permet également de mieux appréhender son oeuvre. "Je crois que j'offre dans ce livre beaucoup de clés pour mieux comprendre "Le chat du Rabbin". C'est à dire que je n'ai jamais été en Algérie, mais j'étais à Nice sur un littoral et des couleurs qui y ressemblent beaucoup. Ici le chat c'est moi et le Rabbin c'est mon père ! " explique-t-il avant une rencontre avec des lecteurs au Musée de la bande dessinée d'Angoulême.

France 3 Poitou-Charentes

Lutte contre les extrémismes

Dans La synagogue, Joann Sfar raconte notamment la vie dans les années 80 d'un adolescent juif qui grandit aux côtés d'un père solaire, grand avocat engagé dans la lutte contre l'extrême-droite. "L'époque de mon adolescence était plus lisible qu'aujourd'hui" explique-t-il. "Mon père était un avocat engagé qui a fait mettre en prison des néo-nazis, ce qui nous a valu d'être au centre de la tourmente. Mais c'est presque joyeux à raconter tellement à l'époque l'ennemi se reconnaissait. Il avait le crâne rasé, des croix gammées..Aujourd'hui malheureusement, le racisme et l'antisémitisme se sont répandus plus largement dans la société..."

Le covid comme déclencheur

Il y a 18 mois, Joann Sfar a été hospitalisé et placé sous oxygène à cause du covid. C'est dans son lit d'hôpital qu'il a eu l'idée du livre. "J'étais dans ma chambre et j'ai entendu en podcast la voix de Joseph Kessel qui parlait d'aventures et j'ai voulu me rappeler de mes petites aventures à moi, quand j'étais vigile à la porte de la synagogue de Nice entre l'âge de 16 et 21 ans".

Artiste prolifique, Joann Sfar est, à 51 ans, l'un des grands noms de la BD française. Avec ses succès comme le Chat du Rabbin, mais également ses essais réussis et récompensés dans le milieu du cinéma. En 2010, son biopic sur Serge Gainsbourg, Gainsbourg, vie héroique, reçoit le César du meilleur premier film. Et En 2011, son adaptation en dessin animé du Chat du Rabbin lui vaut de recevoir le César du meilleur film d'animation. .

France 3 Poitou-Charentes J. Deboeuf / C. Guinot / C. Grivet

La Synagogue, de Joann Sfar - Éditions Dargaud - sortie le 30 septembre 2022 - 208 pages - 25,5 euros