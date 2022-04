Avec la BD "Partitions irlandaises", Vincent Bailly et Kris signent une histoire d'amour sous fond de conflit identitaire

Six ans après leur dernière BD, Vincent Bailly et le scénariste Kris signent "Partitions irlandaises", sorti le 13 avril dernier. Le premier volet d'une histoire d'amour tourmentée dans le Belfast du XXIe siècle, sous fond de conflits religieux.

"Toutes les histoires sont soit des histoires d'amour, soit des histoires de guerre. A Belfast, elles sont les deux". C'est le sous-titre de la nouvelle BD du dessinateur nancéen Vincent Bailly et le scénariste breton Kris : Partitions irlandaises - Premier couplet. Six ans après leur dernière collaboration sur la BD Mon père était boxeur, les deux auteurs rempilent avec ce premier volet, centré sur une histoire d'amour particulière, dans une Irlande du Nord contemporaine.

France 3 Lorraine

Une bande dessinée d'amour

Le récit conte les aventures de Tim, protestant, et Mary, catholique, deux jeunes Irlandais dans le Belfast du XXIe siècle. Tous deux vont se rencontrer, apprendre à se connaître, s'aimer et affronter les échos d'un passé tourmenté qui va les rattraper. Après avoir écrit des récits de guerre plus classiques comme Notre Mère la Guerre (2009), Un homme est mort (2006), ou encore Nuit noire sur Brest (2016), le scénariste Kris a voulu se prêter au jeu d'une histoire plus intimiste et personnelle.

Une envie partagée par son acolyte dessinateur de toujours, Vincent Bailly, dont leur première collaboration BD date de 2008 avec l'album Coupures Irlandaises. "On avait envie de cueillir un peu le lecteur avec cette histoire de deux amoureux et en faire quelque chose de différent. On veut amener le lecteur à son tour à être romantique et amoureux", explique le dessinateur.

Les échos d'un passé sanglant

Dans cet album, les auteurs dépeignent le passé d'un pays fragilisé par le conflit nord-irlandais. Une période de guerre et d'agitation politique entre protestants et catholiques. Elle n'a pris fin qu'en 1998 après trente années de troubles sanglants. Une approche historique assumée par ces auteurs : "L'idée était de revisiter l'Irlande du Nord sur les trente dernières années. On va avoir un moment où l'histoire nationale et personnelle va les rattraper", affirme Vincent Bailly.

De par son contexte, l'album fait réfléchir sur des questions que tout le monde pourrait se poser. Peut-on se construire malgré nos différences ? Devons-nous s'assumer tel qu'on est ? Sommes-nous victimes et héritiers des dettes du passé ? Une approche personnelle en vue d'une portée universelle.

"Partitions Irlandaises - Premier couplet ", de Kris et Vincent Bailly aux éditions Futuropolis. (FUTUROPOLIS)

"Partitions Irlandaises - Premier couplet ", de Kris et Vincent Bailly. Publié le 13 avril 2022 aux éditions Futuropolis 64 pages - 14,90 €.