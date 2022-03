Au Musée de l'Homme, le dessinateur Enki Bilal explore les frontières de l'humain

FRANCEINFO

À 70 ans, l'artiste Enki Bilal a déjà une bonne partie de sa vie derrière lui. Mais le dessinateur de bande dessinée regarde toujours vers le futur. En écho à l'exposition Aux frontières de l'humain, à l'affiche du Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 13 juin, Enki Bilal projette à travers une trentaine d'œuvres sa vision personnelle de l'être humain à l'heure des prothèses, des organes artificiels et plus largement du transhumanisme.



"Il a toujours une grande tendresse pour l’humanité"

"Tous mes récits, mes dessins, mes peintures et mes films sont concentrés sur l’humain, les relations des hommes entre eux, la sensualité, le monde animal… Tout ce qui est vivant en fait, et qui est maltraité par les pouvoirs qui nous dirigent, nos inconséquences écologiques et la fragilité de la planète. C’est un tout, et c’est un jardin dans lequel je joue", raconte Enki Bilal, lunettes de soleil sur les yeux même à l'intérieur du musée, comme s'il préférait voir notre monde avec un filtre.

Et si Enki Bilal dessine un monde assez noir où les hommes et les femmes se perdent dans les bras des machines, il demeure une part d'humanité dans ses esquisses du futur. "C’est un univers qui est assez dystopique, assez noir. On se rend compte qu’on va vite vers une fin du monde, un monde assez inquiétant. Mais il a toujours une grande tendresse pour l’humanité. Ses hommes, même s’ils sont augmentés, à moitié robots, ont toujours une part d’humanité", commente Noémie Verstraete, la commissaire de l'exposition.

Les dessins de l'artiste français sont à découvrir au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 13 juin 2022, en marge de l'exposition "Aux frontières de l'humain".