Astérix et Obélix, nouveaux hôtes du musée Grévin

Les statues de cire d'Astérix, de son fidèle ami Obélix et de leur chien Idéfix ont été dévoilées mardi 22 octobre 2024 au musée Grévin, à Paris, à l'occasion des 65 ans de ces personnages. Les célèbres héros de BD ont pris place dans un décor de forêt, au pied d'un arbre où a été catapulté un soldat romain également en cire. L'ensemble a été réalisé par Stéphane Barret, habituel sculpteur des visages du musée.

Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, filles des créateurs René Goscinny et Albert Uderzo, étaient présentes. "Deux fous géniaux ont inventé cet univers qui, depuis 65 ans, réjouit toujours petits et grands", a salué la première.

"Le mythe d'Astérix et Obélix a été créé par deux enfants d'immigrés, René Goscinny d'origine russo-polonaise et mon père italien, naturalisé français à l'âge de 7 ans", a rappelé à l'AFP Sylvie Uderzo. "Ils étaient très français, et ont eu le génie de retranscrire tout ce qu'il y a de plus français chez les Français avec leur qualité et leurs défauts".

Des sexagénaires en pleine forme

Astérix et ses comparses sont nés de l'imagination du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo à l'occasion du lancement de l'hebdomadaire Pilote, le 29 octobre 1959.

Astérix fête ce 65e anniversaire par, entre autres, des rééditions augmentées de cinq albums. Un album hors série, Astérix les 40 banquets, est sorti en septembre au profit des Restos du cœur et l'Atelier des lumières, à Paris consacre aux irréductibles Gaulois un "voyage immersif" depuis vendredi 18 octobre.

Mardi 22 octobre, Astérix et Obélix ont rejoint dans le célèbre panthéon de cire parisien d'autres stars de grandes œuvres de la BD et de l'animation comme Le Petit Nicolas, Le Petit Prince, Titeuf, Les Lapins crétins, les chiens de la Pat'patrouille, Ladybug et Chat noir ou encore les deux super héros de la série Miraculous et Scrat de L'Âge de glace.