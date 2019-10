Astérix a 60 ans : si vous obtenez au moins 22/30 à ce test, vous êtes tombé dans la potion magique quand vous étiez petit

"Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur." A l'occasion des 60 ans des aventures d'Astérix et Obélix, et de la sortie du nouvel album intitulé La Fille de Vercingétorix, franceinfo vous propose de tester vos connaissances sur les deux personnages les plus célèbres (avec Tintin, il y a match) de la bande dessinée franco-belge. Attention, ce quiz va crescendo dans le niveau de difficulté !