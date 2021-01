Albert Uderzo : une exposition en hommage au créateur d'"Astérix" programmée au Musée Maillol à Paris

Une exposition sera consacrée pour la première fois à Albert Uderzo, créateur de la figure d'Astérix, à partir d'avril au Musée Maillol à Paris, un peu plus d'un an après sa mort, ont annoncé vendredi 29 janvier son épouse Ada et sa fille Sylvie dans un communiqué. Uderzo s'était éteint le 24 mars 2020, à l'âge de 92 ans.

Sa veuve et leur fille ont choisi d'annoncer cette prochaine exposition à l'occasion de la 48ème édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui dévoile son palmarès. Le volet grand public du festival est reporté à l'été, à cause de la pandémie.

L'exposition Uderzo, comme une potion magique sera la toute première consacrée au créateur (en duo avec René Goscinny pour le texte), d'Astérix et de sa bande de Gaulois, de leurs ennemis romains et autres "irréductibles". Elle est programmée, si le Covid le permet, du 17 avril au 30 septembre. Une déambulation chronologique dans le musée permettra au visiteur de découvrir les débuts d'Uderzo dans la presse jeunesse avec ses personnages comme Zartan, Arys Buck ou Belloy jusqu'à sa consécration avec Astérix (380 millions d'albums vendus dans le monde).

Astérix unit des générations de lecteurs

"Nous retrouvant avec ses dessins, avec ses personnages et avec sa célèbre signature, nous nous sommes interrogées sur ce qu'il aurait aimé que nous fassions. Rendre un hommage à sa carrière nous a paru très vite être une obligation, un besoin, une nécessité. Comme une potion magique", ont expliqué Ada et Sylvie dans leur communiqué. Quelque trois-cents oeuvres originales seront dévoilées pour la toute première fois. Une émission de télévision et un documentaire retraçant sa vie sont aussi programmés dans l'année, ont-elles ajouté.

Le petit Gaulois Astérix, créé en 1959 - et confié au dessinateur Jean-Yves Ferri depuis 2011- reste un phénomène unique qui unit les générations de lecteurs. Ses albums dominent les ventes de livres en France depuis quinze ans, selon un classement publié par Livres Hebdo. L'autre créateur d'Astérix, René Goscinny (mort en 1977), avait fait l'objet d'une vaste exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris de septembre 2017 à mars 2018.