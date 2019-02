Accusé de blasphème, DC Comics renonce à publier une BD imaginant le retour de Jésus et sa collaboration avec un super-héros

Plus de 230 000 personnes ont signé une pétition estimant que le scenario cette bande-dessinée était "blasphématoire".

Jésus ne sera pas le dernier super-héros à rejoindre l'écurie DC Comics, l'éditeur des aventures de Batman, Wonder Woman et Superman. Ce dernier a renoncé à publier un album imaginant un retour sur Terre du messie des chrétiens, et sa collaboration avec un certain Sun-Man, a confirmé une source proche du dossier à l'AFP, mardi 19 février. Une idée qui avait provoqué la colère de certains conservateurs américains.

Le scénario de cet album, toujours en ligne sur le site de l'éditeur, invite le lecteur à assister "au retour de Jésus Christ, envoyé par Dieu pour une très sainte mission afin d'apprendre ce qu'il faut pour être un vrai messie de l'humanité, en devenant le colocataire du sauveur préféré du monde : le tout-puissant super-héros Sun-Man, dernier fils de Krispex !"

Ce synopsis promettait même un commentaire sur la religion, puisqu'à son retour sur Terre, Jésus "est choqué de découvrir ce qu'est devenu son évangile - et compte maintenant remettre les pendules à l'heure". L'album lui-même s'intitule "Second Coming", le nom donné par les chrétiens anglophones au retour attendu de Jésus sur Terre.

"Son histoire ne doit pas être tournée en ridicule"

Vendredi, dans une interview au site internet de la chaîne américaine Syfy, l'auteur de ce "comics", Mark Russell, évoquait déjà cette annulation de sa publication, et expliquait que DC lui avait demandé des modifications importantes, qu'il avait refusées.

Il a attribué cette requête à une pétition demandant le retrait de l'album, qui avait recueilli, mercredi, 234 000 signatures sur le site conservateur CitizenGo. Le texte de cette pétition accuse la BD d'être "blasphématoire" : "Jésus Christ est le fils de Dieu. Son histoire ne doit pas être tournée en ridicule pour vendre des bandes dessinées."

"Ils soupçonnent sans doute (à raison) que ce n'est pas le Christ qui est parodié", réplique Mark Russel, "mais eux-mêmes et leur façon de transformer son message de miséricorde envers les démunis en un instrument au service des puissants."

L'auteur a indiqué que DC Comics et Vertigo, la filiale qui devait le publier, avaient accepté de libérer les droits de Second Coming, qu'il prévoit de faire publier par un autre éditeur. L'œuvre est prévue pour être une série, dont six albums sont déjà prets. Contacté par l'AFP, DC Comics s'est refusé à tout commentaire.