1 080 pages et 2,3 kg, "L'Arabe du futur" de Riad Sattouf sort en un seul tome

L'Arabe du futur, la saga autobiographique en bande dessinée du Franco-Syrien Riad Sattouf, va sortir en un seul tome en vente à partir de jeudi 5 octobre, a annoncé l'éditeur. Le volume publié par les éditions Allary, avec une couverture inédite, atteint 1 080 pages et 2,3 kg, pour un prix de 125 euros. Le tirage "unique", en principe pas suivi d'un autre, une fois épuisé, est de 20 000 exemplaires. La BD, qui couvre la vie de l'auteur entre sa naissance en 1978 et 2011, en France, en Syrie et en Libye, a été publiée en six tomes entre 2014 et 2022.

Elle lui a valu, entre autres, le Grand Prix du festival d'Angoulême en 2023, la consécration ultime pour un auteur de BD. L'auteur confiait à Franceinfo Culture n'avoir jamais imaginé recevoir un prix aussi prestigieux : "J'avais tout imaginé pourtant : publier des livres avec mon nom dessus, avoir plein de lectrices et de lecteurs, répondre à des journalistes sur mon travail ! Mon ego était gigantesque très tôt ! Mais le Grand prix d'Angoulême, c'était plus éthéré, abstrait, et c'est un vote, une élection... J'avoue n'y avoir jamais pensé".

Selon Allary, L'Arabe du futur a été traduit en 23 langues, dépassant 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. Riad Sattouf a quitté cet éditeur pour créer en 2021 sa propre maison d'édition, Les Livres du futur. Allary doit publier néanmoins jusqu'à son terme sa série Les Cahiers d'Esther, dont le dernier volume est prévu en 2024.