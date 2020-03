Baisse de fréquentation, annulation de concerts, sorties de films reportées... le secteur culturel affecté par le coronavirus

Les professionnels du spectacle vivant sont particulièrement inquiets : plusieurs concerts ont été annulés à la suite de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné. Des sorties de films sont également reportées, dont celle du nouveau James Bond...

Fermeture du Louvre pendant trois jours, annulation de concerts, baisse du nombre de visiteurs étrangers dans les musées : l'épidémie de coronavirus pèse sur le secteur culturel, et notamment sur le spectacle vivant.

Spectacle vivant : 40% de billets en moins

Le 29 février, le ministre de la Santé Olivier Véran annonce que tout rassemblement de plus de 5 000 personnes en milieu confiné est interdit jusqu'à nouvel ordre. Conséquence : la programmation de grandes salles de concert, comme l'AccorHotels Arena à Paris, est menacée. Le 29 février, l'établissement annule Juste Debout, une grande compétition de danse hip hop qui devait se tenir le lendemain. Ce mercredi 4 mars, trois nouveaux concerts sont ajournés : le rappeur Ninho (12 mars), le groupe Tryo (13 mars) et le chanteur M. Pokora (14 mars).

En France, une centaine de salles de spectacle sont concernées : les concerts de Gims aux Zénith de Lille, Nantes et Orléans ont tous été annulés. "Il y a une forte inquiétude chez les professionnels, alors que le secteur est déjà fragile", commente le Prodiss, syndicat national du spectacle vivant et de variété. Il évalue que les pertes pourraient s'élever à 250 millions d'euros si les restrictions s'étendent sur deux mois. Le syndicat enregistre déjà une baisse de 40% des ventes de billets. Ce dernier chiffre concentre les inquiétudes : pour les sociétés de production, un trou dans les ventes de tickets peut entraîner une perte de trésorerie. Une menace pour le financement des tournées à venir, explique le Prodiss.

Le rappeur Gims en concert au Stade de France en 2019. (ZAKARIA ABDELKAFI / AFP)

De son côté, l'Opéra de Paris, la plus grande maison d'opéra au monde, a demandé aux visiteurs "présentant des symptômes grippaux (toux, défaillance respiratoire, fièvre, courbatures)" d'éviter de se rendre à Bastille et Garnier. "Selon leur situation, il leur sera proposé un échange, ou un remboursement pour les places et billets déjà acquis", a indiqué l'Opéra.

Musées : le Louvre rouvre, baisse de fréquentation à Versailles

Le Louvre, établissement le plus visité au monde (9,6 millions de visiteurs l'an dernier, dont 75% d'étrangers), a réouvert ce mercredi 4 mars après trois jours de fermeture. Son personnel avait invoqué un droit de retrait face à l'expansion du virus en France. Le musée estime une perte de 30 000 entrées par jour. "A l'heure actuelle, les préconisations des autorités compétentes recommandent l'ouverture des musées", a invoqué la direction. Christian Galani, membre du personnel et du bureau national de la CGT culture, a indiqué à l'AFP que des solutions hydroalcooliques seront distribuées à l'ensemble du personnel pour le nettoyage des mains.

Les visiteurs s'amassent devant le Louvre le jour de réouverture. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Autre établissement très prisé, le château de Versailles a décidé d'ouvrir après consultation de son personnel. Le domaine accueille 8,2 millions de visiteurs par an, dont 80% d'étrangers. Les effets du coronavirus sur le tourisme se font donc sentir. "Nous enregistrons une perte au niveau des touristes chinois, qui représentent 13% de notre fréquentation", explique le château de Versailles. "La semaine du 10 février, nous avons comptabilisé une baisse de 20 000 visiteurs, par rapport à la même semaine en 2019. Nous estimons qu’environ deux tiers est attribuable aux visiteurs chinois".

A contrario, les structures du réseau Paris Musées (musée Carnavalet, musée de la Libération, Catacombes…) n'ont pas enregistré de changement dans leur fréquentation depuis le début de l'année.

Cinéma : des films reportés et des salles fermées

Les mesures gouvernementales ne concernent normalement pas les cinémas, aucun en France n'ayant 5 000 sièges. Mais une quarantaine de salles obscures ont été fermées dans le Morbihan et dans l'Oise, suite à un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement collectif pendant deux semaines. Ces deux départements sont considérés comme des "clusters", des foyers infectieux locaux. Pour ces cas particuliers, la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) a appelé le ministère de l’Economie et le ministère du Travail à mettre en œuvre des mesures d’urgence : moratoire sur les charges sociales et fiscales, moratoire sur les charges immobilières, prise en charge des pertes d’exploitation, notamment.

Dans le reste de la France, les spectateurs boudent-ils les grands écrans par peur des voisins qui toussent ? Nullement selon Marc-Olivier Sebbag, délégué général du FNCF. "Le week-end dernier n'a pas connu de chute de fréquentation. L'avant- première du film De Gaulle, par exemple, a bien marché", avance-t-il.

Prudent, le géant Warner a décidé de décaler la sortie de deux films : Miss, de Ruben Alves devait normalement sortir le 11 mars mais sera finalement distribué le 23 septembre, la sortie du film Rocks de Sarah Gavron a été retardée du 15 avril au 17 juin. MGM et Universal ont également décidé de repousser la sortie du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, à novembre 2020. L'avant première au Grand Rex à Paris est par conséquent annulée.

À la vue de la situation actuelle liée au Coronavirus, MGM, Universal ont décidé de reporter la sortie du nouveau James Bond en novembre prochain L'avant-première officielle du 3 avril et le Marathon Bond du 5 avril sont donc annulés. pic.twitter.com/Ecuyv6TCNe — Le Grand Rex (@LeGrandRex) March 4, 2020

Livres : pas de Salon mais des idées de lecture

Pas de grand rendez-vous de l'édition pour l'année 2020. Le Salon Livre Paris, prévu du 20 au 23 mars, a été annulé à la suite des mesures gouvernementales. Mauvaise nouvelle pour l'édition, secteur fragile économiquement, et marqué ces derniers mois par le débat sur la rémunération des auteurs. Mickaël Palvin, directeur marketing chez Albin Michel, tempère : "il faut savoir qu'aucune maison d'édition ne rentabilise sa présence au salon. C'est un investissement, que nous faisons parce que pour nous cela reste un événement majeur, une 'grand-messe', un rendez-vous pour les lecteurs, les auteurs, les éditeurs."

Mais il semblerait que le virus donne des envies de lecture. Si l'on en croit les derniers chiffres d'Edistat, les ventes du roman La peste d'Albert Camus ont doublées en début d'année. Publié en 1947, ce roman raconte la vie quotidienne des habitants d'Oran, coupés du monde durant une épidémie de peste fictionnelle, allégorie du nazisme.

Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs — Edistat (@edistat_actu) March 2, 2020

"Il est encore trop tôt pour visualiser les ventes ou un impact – d’autant que nous vendons habituellement beaucoup ce titre et que nous sommes en plein anniversaire Camus – mais le titre remonte dans les panels", nuance le service commercial de Gallimard dans Le Monde.