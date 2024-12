Australie : rencontre avec Ben Mason, cow-boy des airs du Queensland

Cap sur l'Australie et ses espaces aux allures de westerns. Ce mardi 3 décembre, le guide s’appelle Ben Mason. Il est à la tête d'une ferme de 750 km² et de quelque 2 000 têtes de bétail.

Dans l’immensité poussiéreuse de l'arrière-pays australien, à Wombula Station, dans le Queensland, se trouve la ferme de 750 km² de Ben Mason. C’est plus de sept fois la superficie de Paris, et on y trouve pas moins de 2 000 têtes de bétail. "Assez normal comme taille", juge toutefois le propriétaire. Pour aller chercher ses bêtes, l’éleveur se déplace en avion, un engin acheté près de 90 000 euros.

Un avion ou un hélicoptère

Dans le pays-continent qu’est l’Australie, de nombreux fermiers possèdent un avion ou un hélicoptère. Ben travaille avec son fils, Matt, un ancien rugbyman professionnel. Ce dernier l’appuie avec sa mère depuis le sol, alors que le père est dans les airs. Le bétail s’oriente grâce au bruit du moteur. L’avion remplace les chevaux, utilisés autrefois pour rassembler les troupeaux. "C’est une telle surface à couvrir… On travaille beaucoup plus vite, et on voit beaucoup plus loin", assure l’éleveur.

