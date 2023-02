As d'Or 2023 : le Festival de jeux de Cannes dévoile les meilleurs jeux de société de l'année

Le Festival international de jeux de Cannes, qui se tient du 24 au 26 février, a récompensé lors de la cérémonie des As d'or, les meilleurs jeux société de l'année.

Des tentes sur la plage, des immenses tablées dans le Palais des congrès... La Croisette se transforme à l'occasion de la 36e édition du Festival international de jeux de Cannes. Les visiteurs sont invités à jouer (nuit et jour) et surtout à tester les nouvelles sorties. Il y en a pour tous les goûts, des jeux traditionnels comme le scrabble ou les échecs, aux jeux de rôle, en passant bien évidemment par les jeux de société.

Cet événement est aussi l'occasion de décerner le label As d’Or-Jeu de l'année qui récompense depuis 1988, les meilleurs jeux de société sortis au cours des 15 derniers mois. Des critères bien spécifiques sont retenus comme : la qualité du matériel, la lisibilité des règles, l’esthétique du jeu, la créativité, etc. Avec trois jeux nommés dans quatre catégories différentes (as d'or, enfant, initié et expert), le jury s'est chargé de les départager à l'occasion de la cérémonie des As d'Or.

La cérémonie des As d'Or a récompensé quatre jeux : Akropolis, Challengers!, Flashback : Zombie kidz et Ark Nova. (L.T-G)

As d'or de l'année : "Akropolis"

L'As d'or abrite les jeux pouvant être joués “à égalité” par des enfants (à partir de 8 ans) et des adultes. Et dans cette prestigieuse catégorie, c'est le jeu Akropolis, qui s'est distingué par rapport aux deux autres jeux nommés : District noir et That's not a hat.

Dans Akropolis, vous vous retrouvez au cœur de l’antique Méditerranée et vous êtes un talentueux architecte qui doit faire croître sa ville pour se démarquer. Mais attention, habitations, temples, marchés, jardins, casernes, toutes vos constructions doivent respecter une harmonie bien précise. Le jury a notamment été séduit par ses règles simples et la construction de la cité en 3D.

Un jeu de Jules Messaud, illustré par Pauline Détraz.

1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Durée : 25 min. Éditeur Gigamic. Distributeur : Gigamic. Prix : 28 euros

Jeu de l'année enfant : "Flashback : Zombie Kidz"

Dans cette catégorie de jeux pour enfants, c'est Flashback : Zombie Kidz qui a eu la faveur du jury au détriment de La planche des pirates et de La colline aux feux follets.

Avec un petit air du jeu Unlock, Flashback : Zombie Kidz est un jeu d'enquête où les joueurs doivent avancer progressivement grâce à des illustrations. Leur mission : déjouer les plans diaboliques des zombies et sauver le monde ! Le jury a salué l'aspect déductif du jeu, mais aussi les illustrations et le matériel original.

Un jeu de Baptiste Derrez, Marc-Antoine Doyon, illustré par Jennifer Mati, Laure de Châteaubourg et Michel Verdu.

1 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Éditeur Le Scorpion Masqué. Distributeur : Black Rock Games Durée : 30 min. Prix : 25 euros

Jeu de l'année initié : "Challengers !"

Challengers ! est le grand gagnant dans cette nouvelle catégorie qui s’adresse à un public habitué à jouer. Les deux autres jeux nommés étaient : Alice is missing et Turing machine.

Dans Challengers !, vous devez affronter chacun de vos adversaires en duel dans un grand tournoi de jeu de bataille. Vos decks de cartes contiennent des personnages avec des valeurs et des capacités spéciales, et vous pouvez les rendre de plus en plus fortes de duel en duel. Le jeu a séduit pour sa simplicité, mais aussi sa profondeur avec les stratégies que les joueurs peuvent mettre en place au fil des parties.

Un jeu de Johannes Krenner, Markus Slawitscheck, illustré par Jeff Harvey.

2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Durée : 45 min. Éditeur Z Man Games. Distributeur : Asmodee. Prix : 40,80 euros

Jeu de l'année expert : "Ark Nova"

Enfin, les joueurs les plus aguerris pourront se tourner vers Ark Nova. Un jeu qui nécessite un investissement conséquent en termes de durée de jeu et de compréhension des règles. Ark Nova s'est démarqué des deux autres jeux en compétition : Carnegie et Federation.

Dans Ark Nova, les joueurs doivent développer un zoo moderne à visée scientifique. Pour diriger l’établissement le plus efficace, ils doivent construire des enclos pour abriter les animaux et soutenir des projets de conservation pour assurer la préservation des différentes espèces. Les joueurs doivent construire des combos avec les différentes cartes : animaux, spécialistes, enclos uniques et projets de conservation, chacune disposant de capacités spécifiques. Un jeu dans l'air du temps avec une grande diversité de cartes (près de 255).

Un jeu de Mathias Wigge, illustré par Loïc Billau et Dennis Lohausen.

1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Durée : 90 à 150 min. Éditeur Super Meeple. Distributeur : Neoludis. Prix : 70 euros

La 5e édition des Graal d'Or s'est déroulé vendredi 24 février 2023 à l'occasion du Festival international de jeux de Cannes. (Léna Thobie-Gorce)

Les Graal d'Or : meilleurs jeux de rôle de l'année

Le Festival international jeux de Cannes était aussi l'occasion de récompenser les meilleurs jeux de rôle de l'année avec la cérémonie des Graal d'Or qui a eu lieu ce vendredi 24 février. L'événement qui existe depuis 2019 récompense le meilleur jeu de rôle de l’année dans 3 catégories différentes : meilleur jeu de rôle création francophone, meilleur jeu de rôle création internationale et meilleur jeu de rôle réédité.

Le jury, composé d'acteurs du milieu du jeu de rôle (youtubeurs, membres de la Fédération Française de Jeu de Rôle) a choisi de récompenser dans la catégorie réédition, le jeu de rôle Kult (édition Arkhane Asylum), contre les deux autres finalistes Bitume et Chateau Falkenstein. Dans la catégorie jeux de rôle international, c'est Nibiru (édition Les XII singes) qui s'est démarqué par rapport à Dune et Mutant Year Zero. Et enfin, Noc (édition Sethmes) a eu les faveurs du jury dans la catégorie de jeux francophones. Les deux autres finalistes étaient Critical fondation et Logos.