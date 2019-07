"Le semeur au soleil couchant", un chef-d'oeuvre de Van Gogh exposé à Arles

Jusqu'au 20 octobre 2019, la Fondation Van Gogh d'Arles expose l'un des chefs-d'oeuvre du maître hollandais. Peint il y a 151 ans, "Le semeur au soleil couchant" réunit tous les apports de l'artiste à l'art pictural.

Vincent van Gogh (1853-1890) n'a passé que quinze mois en Provence, pourtant ce séjour arlésien a marqué son oeuvre au point d'en être à la fois le coeur et le symbole. Il y a 151 ans, le maître hollandais y peignait cette toile, Le semeur au soleil couchant. Opposant, tout en les unissant, la figure humaine de l'agriculteur et celle de la nature avec l'arbre, le thème a souvent été peint par Vincent van Gogh. Cette toile est sans doute celle qui a le plus satisfait son auteur. L'une des preuves s'il en fallait consiste en une signature de l'artiste en bas à droite de l'oeuvre. Elle apporte une information importante, le peintre a jugé sa toile suffisamment réussie pour y apposer son nom.

Il en existe une version plus petite au musée d'Amsterdam, celle-ci a été prêtée jusqu'au 20 octobre prochain par la collection Bührle qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec la fondation Van Gogh Arles.

Vincent van Gogh, Semeur au soleil couchant, 1888. Collection Emil Buehrle, Zurich

Considéré par son thème, les éléments qui la composent et ses couleurs comme l'une des oeuvres majeures de Vincent van Gogh, Le semeur au soleil souchant s'inspire de l'oeuvre pastorale de Jean-François Millet.