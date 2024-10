En Bosnie, un jardin des plantes inspiré par "La Nuit étoilée" de Van Gogh

Un homme d'affaires bosnien a décidé de transformer un terrain vallonné de Bosnie en une reproduction de La Nuit étoilée" de Van Gogh. "Vincent Van Gogh nous appartient aussi, c'est notre héritage, et c'est une façon de lui rendre hommage", explique à l'AFP Halim Zukic.

Sur pas moins de dix hectares, des dizaines de milliers d'arbustes de lavande, d'herbes et de plantes forment tourbillons et spirales qui, vus du ciel, rappellent indubitablement la configuration céleste peinte en 1889 par l'artiste postimpressionniste néerlandais.

Formes et proportions du tableau

"Il n'a pas été possible de simplement reproduire une image plate sur un espace à trois dimensions", raconte Halim Zukic, 56 ans. "Inspirés par l'œuvre, nous avons essayé de nous en tenir aux formes et aux proportions, afin que cela ressemble le plus possible à la peinture.

Et je pense que nous avons réussi." L'homme d'affaires explique avoir remarqué le terrain il y a vingt ans, près du village de Luznica, dans la région de Visoko (centre), un jour qu'il revenait de cueillir des champignons dans les bois alentour.

"La Nuit étoilée" de Vincent Van Gogh au musée d'Orsay à Paris. (MORANDI TUUL ET BRUNO / HEMIS.FR / HEMIS.FR)

Il y achète une première parcelle pour y construire une cabane et faire un petit jardin, aux formes arrondies, sans aucun lien à l'époque avec La Nuit étoilée. Ce tableau, parmi les plus connus de Van Gogh, est conservé au Museum of Modern Art (MoMA) à New York.

Le "déclic" s'est produit en 2018. Alors que l'homme d'affaires regarde les traces laissées sur le gazon par un tracteur, il fait un constat. "A mes yeux, ces traces ressemblaient à des spirales de la Nuit étoilée. Et la décision a été prise aussitôt". Il achète davantage de terrain et se met à l'œuvre, aidé au quotidien par "vingt à trente" ouvriers.

Halim Zukic, l'homme d'affaires bosnien qui a transformé "La Nuit étoilée" en parc naturel, est vu près à Visoko, en Bosnie-Herzégovine, le 14 septembre 2024. (SAMIR JORDAMOVIC / ANADOLU)

Six ans plus tard, le parc a pris sa forme définitive. "Nous avons planté environ 130 000 arbustes de lavande, des dizaines de milliers de plantes aromatiques et médicinales, plusieurs milliers d'arbres", énumère-t-il, en insistant sur le fait qu' "il n’y a pas une seule ligne droite dans le parc, tout comme dans la nature".

Parallèlement, il s'intéresse à l'œuvre de Van Gogh, qu'il connaissait à peine. Aujourd'hui, il raconte avec passion des détails sur la vie de l'artiste, qui l'impressionne par son "amour pour la nature" et la "passion avec laquelle il faisait son travail".

Silence, ça pousse !

Halim Zukic s'est rendu en 2023 en France pour visiter les lieux des années les plus prolifiques du peintre, à Arles et à Saint-Rémy-de-Provence, où Van Gogh a peint La nuit étoilée lors de son séjour dans une institution psychiatrique, peu avant de se suicider en juillet 1890, à l'âge de 37 ans.

Pour l'instant, rares sont les chanceux à pouvoir admirer le jardin. Il faut "un peu de patience", le temps pour les plantes et arbres de grandir. Les visiteurs seront autorisés "dans quelques mois", assure-t-il. "Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut du temps pour un parc", dit Halim Zukic, ancien propriétaire d'une maison d'assurance qui, aujourd'hui, fait des affaires dans le tourisme. Il ne souhaite pas donner le montant investi dans ce jardin aux airs de tableau. "Je dirais que nous avons fait une bonne base. Le parc sera chaque année plus beau".