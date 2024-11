Déchirées, abîmées ou trop anciennes... Dans son atelier de Toulon, Arthur redonne vie aux vieilles affiches publicitaires ou de cinéma. Un savoir-faire unique et une passion transmis depuis tout petit par son père. Son métier de restaurateur d'affiches, ça ressemble à ça.

Arthur explique posséder une impressionnante collection d'environ 6000 à 7000 affiches anciennes, dont de nombreuses affiches de cinéma. "J'ai aussi un énorme stock d'affiches de cinéma que j'avais acheté à un revendeur, je dois en avoir 10 000, donc ça en fait pas mal", mentionne-t-il. Cette passion pour les affiches vintage lui vient de son père, lui-même restaurateur d'affiches depuis 1982. "Je suis né au bon endroit. Mon père est restaurateur d'affiches depuis 1982, donc j'ai grandi dans cet univers-là", raconte Arthur.

La restauration d'une affiche ancienne suit un processus méticuleux en plusieurs étapes. Arthur détaille : "Ça va être l'étape préliminaire. Donc vérifier, regarder un petit peu tous les défauts que va avoir l'affiche, faire un 'bilan de santé' de l'affiche." Vient ensuite le trempage dans l'eau pour ramollir le papier, l'évacuation de l'humidité, la coupe des marges et enfin l'encollage sur un châssis. "On utilise une colle à papier peint. C'est une colle à l'eau, donc tous nos travaux sont réversibles", explique-t-il.

L'art de retrouver les couleurs d'origine

L'une des étapes les plus délicates est la retouche des couleurs pour redonner à l'affiche son éclat d'antan. "Comment est-ce que tu arrives à retrouver la même couleur avant de la mettre sur le...? Ça, c'est à l'oeil. Malheureusement, c'est de l'observation", confie Arthur. Il travaille avec des peintures acryliques mates ou brillantes, mélangeant les teintes avec précision. "La couleur magique dans la restauration, c'est l'ocre, l'ocre jaune, c'est la couleur qui permet de vieillir", révèle-t-il.

La valeur d'une affiche restaurée dépend de plusieurs critères selon Arthur : "Il y a la période, il y a la signature et il y a aussi le design de l'affiche." Les œuvres de l'affichiste Cappiello, considéré comme le père de l'affiche moderne, sont particulièrement prisées. "Cappiello, c'est un artiste de 1900. [...] C'est le premier artiste à dire : voilà, on va faire un personnage, et tout de suite on a le message qui est impactant", explique le restaurateur.

Bien que ce métier d'artisan ne soit pas des plus lucratifs, Arthur s'investit corps et âme dans sa passion. "Restaurateur d'affiche, ça ne gagne pas énormément. [...] Il n'y a pas de secret. Dans tous les métiers d'artisanat, il faut donner de sa personne", conclut-il avec philosophie.