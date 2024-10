Une "boucle d'attention" : des neuroscientifiques ont percé le mystère de "La Jeune Fille à la perle" de Vermeer

Quand les neurosciences croisent la peinture flamande… Des scientifiques pensent avoir percé le secret de "La Jeune Fille à la perle" de Vermeer : elle prend littéralement en otages les spectateurs qui viennent l’admirer dans le musée Mauritshuis de La Haye aux Pays-Bas.

Fixant le spectateur avec la tête tournée vers sa gauche, alors qu’elle est peut-être en train d’écrire ou de coudre, la jeune fille à la perle fait plus que capter le regard du spectateur. Elle capte littéralement son cerveau, l’enfermant dans une boucle délimitée par son œil, sa bouche, la fameuse perle, et de nouveau son œil. Une "boucle d’attention soutenue", comme l’appellent les neuroscientifiques qui l’ont étudiée, qui oblige le spectateur à être attentif, qu’il le veuille ou non.

Des électrodes placées sur les crânes de volontaires

D’après leurs investigations poussées, réalisées au moyen d’électrodes placées sur les crânes d’une dizaine de volontaires pour mesurer leur activité cérébrale, l’original exposé aux Pays-Bas produit beaucoup plus d’effet que n’importe quelle affiche ou reproduction du tableau. Une expérience dont les résultats ouvriront peut-être la voie à l’étude d’autres tableaux et de la fascination qu’ils exercent auprès du public. Notamment la Joconde, avec son regard et son sourire.