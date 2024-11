Témoignages "C'est bien, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au musée" : les habitants d'Aubervilliers plus ou moins convaincus par l'opération "La beauté sauvera le monde"

Quand les panneaux publicitaires se transforment en œuvres d'art. Dans une trentaine de villes en France, comme à Châteauroux, Aix-en-Provence ou encore Saint-Raphaël, des peintures emblématiques prennent la place des panneaux publicitaires. Tel est le principe de l'opération "La beauté sauvera le monde" lancée en 2021 à Saint-Dizier, en Haute-Marne, et qui fait de plus en plus d'émules.

Dernière en date, Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, qui a décidé d'y adhérer pour la première fois. Le but est de rendre la culture accessible à tous pendant quelques semaines. L'opération se termine le 8 décembre prochain dans les 32 villes qui ont décidé de faire de leurs murs un musée à ciel ouvert.

En face du parc d'Aubervilliers, une œuvre d'art a remplacé les pubs qui défilent d'habitude dans le panneau publicitaire lumineux. Pourtant beaucoup passent devant tous les jours sans s'en rendre compte. "Je n'avais même pas remarqué, reconnaît Mohammed, 15 ans. Je ne regarde même pas ces trucs et même avant je ne regardais pas. Mais c'est bien, déjà pour les gens qui n'ont pas les moyens pour aller au musée."

Monet, Degas, Van Gogh...

Une dizaine d'œuvres de peintres reconnus sont à découvrir dans la ville. Yaya n'est pas vraiment convaincu : "Tout le monde travaille et n'a pas le temps de s'arrêter, de regarder et de se demander à quoi ça les fait penser. L'art, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes à Aubervilliers qui sont intéressées par ça."

Najia n'est pas d'accord, elle s'y intéresse. En pleine balade avec son fils, à l'angle d'un carrefour, elle tombe sous le charme du tableau Clair de lune sur la rivière de Lowell Birge Harrisson. "Quand tu vois ça, surtout la nuit, il y a des pensées, c'est très joli. Un peu de rivière, la nature, c'est le calme", s'enthousiasme Najia.

"C'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de pollution et quand on voit ça, ça nous fait oublier tout ça." Une habitante d'Aubervilliers à franceinfo

Quant à Farida, elle a "écumé tous les musées de Paris", indique-t-elle mais, pour elle, "il vaut mieux regarder le tableau en vrai. Enfin, moi je vois surtout ce qui est écrit, donc ça me pollue un peu. Je vois moins l'image que ce qui est écrit". Elle fait référence au nom de l'œuvre et du peintre écrit en gros sur le tableau, ainsi qu'à la liste des partenaires en plus petit, en bas. "Les gens qui ne sont pas vraiment intéressés par l'art, ça ne va pas franchement les marquer plus que ça", ajoute Farida.

Donner accès à l'art, défend la muncipalité

Cette campagne ne coûte rien à la ville, les œuvres remplacent simplement des encarts de commication sur les actions de la commune. Pour la maire UDI Karine Franclet, l'art doit être à la disposition de tous : "On est dans un territoire où les gens n'ont pas forcément un accès à la culture. Donc quoi de mieux que d'utiliser les panneaux publicitaires pour afficher, en grand, des œuvres mises à disposition gratuitement par le Grand Palais, la réunion des musées nationaux ?"

Ces affiches resteront encore plusieurs jours dans les rues d'Aubervilliers, avant d'être redistribuées notamment à des écoles.