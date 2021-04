Une instagrameuse transpose avec succès des personnages de Disney dans la vie d'aujourd'hui

Les personnages de fiction que dessine la Rouennaise Virginie Fleury prennent vie dans des scènes bien réelles. Cette passionnée de l'univers de Disney aime donner un autre relief à des décors normands grâce à des personnages de fiction qu'elle croque avec son crayon numérique.

Récemment, elle a par exemple dessiné la petite sirène sur une plage polluée par des déchets. Son montage a rencontré un grand succès sur Instagram où 11 000 personnes sont abonnées à son compte. "Cela a beaucoup fait parler et ça été énormément partagé. J'étais contente de ça. C'est cool, il y a des gens qui vont voir ce dessin et se dire qu'ils pourraient faire plus attention", raconte Virginie Fleury.

Le Faucon Millenium à la rescousse de Thomas Pesquet

À l'occasion du décollage de l'astronaute Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale, la Normande a imaginé un montage plus léger. Elle a dessiné un personnage de Disney dans l'un des célèbres vaisseaux spatiaux de Stars Wars, le Faucon Millenium. "Je me suis dit que ça pourrait être chouette que le prince Florian attende Thomas Pesquet dans le Faucon Millenium, prêt à intervenir s'il y a quoi que ce soit", sourit Virginie Fleury.

Mais pourquoi cette passion pour les personnages de Disney ? "Je pense que Disney, c'est quelque chose de très réconfortant. Je sais que dès que j'ai un coup de mou, je me dis que je vais me regarder un petit Disney. C'est plein de couleurs, de bons sentiments et c'est vrai que la situation actuelle fait qu'on a besoin de ça."

On adore flâner sur son fil Instagram pour y voir des montages, comme celui-ci où Pocahontas épouse les codes du monde moderne avec des écouteurs sur les oreilles.