"Peinture Fraîche", un festival de street art haut en couleur à Lyon

Fort de son succès lors de son premier rendez-vous en 2019 avec plus de 37 000 festivaliers en 10 jours, Peinture Fraiche revient ce mois d’octobre. Une cinquantaine d’artistes français et internationaux sont accueillis.

C’est l’un des rares festivals lyonnais à avoir survécu au Covid-19. Peinture Fraîche, qui devait initialement se dérouler en mai, se tient en ce moment dans plusieurs quartiers de la ville et notamment sur les murs de la Halle Debourg (7e arrondissement).

Un festival d'oeuvres urbaines

Graffitis, pochoirs, live painting ou encore fresques gigantesques… L’édition 2020 du festival Peinture Fraîche laisse libre cours au potentiel des artistes invités. surtout réputée pour ses murs peints, la ville de Lyon commence à se faire un nom dans le monde de l’art urbain.

C’est peut-être une ville qui est moins connue pour le street art que Toulouse ou Paris. Mais elle commence à avoir une scène émergente très riche. Elle a aussi des grands noms comme Brusk. Emmanuelle Ginès, organisatrice du festival Peinture Fraîche

Brusk est effectivement un artiste lyonnais de renommée internationale. Pour cette nouvelle édition, il a conçu un guignol XXL à la Halle Debourg.

Nouvelles technologies

Autre belle surprise de ce festival, les œuvres de la Halle Debourg prennent vie grâce à la réalité virtuelle augmentée. Il suffit de télécharger une application sur un smartphone et les fresques urbaines s’animent. Les formes et les couleurs explosent. Seule ombre au tableau, Peinture Fraîche ne peut accueillir cette année que 600 personnes par jour, pour respecter les mesures sanitaires. En revanche, bonne nouvelle, le festival dure une semaine de plus.

Oeuvre réalisée à l'occasion du festival "Peinture Fraîche" (Max Charlin)

Festival Peinture Fraîche, jusqu’au 25 octobre, à Lyon. Exposition à la Halle Debourg, du mercredi au dimanche.