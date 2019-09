Le street artist Banksy met aux enchères une toile représentant un parlement britannique peuplé de singes

Dans l’ombre du Brexit qui entre en vigueur le 31 octobre, et les débats houleux au parlement britannique, le street artist Banksy met aux enchères une œuvre représentant une Chambre des communes peuplée de primates.

Quelques jours après des sessions très houleuses à la Chambre des communes sur fond de Brexit, le street artist Banksy met aux enchères la semaine prochaine Parlement décentralisé (Devolved Parliament), une toile représentant des chimpanzés assis sur les banquettes vertes de la Chambre des communes, en remplacement des hommes et femmes politiques britanniques.

Le bon moment

L'œuvre présentée à la presse vendredi 27 septembre sera exposée chez Sotheby's à partir de samedi, avant sa mise aux enchères jeudi 3 octobre dans un contexte très particulier, à un mois de la date prévue du Brexit, le 31 octobre, et dans un pays toujours très divisé, plus de trois ans après le référendum de juin 2016.

Cette semaine, la Chambre des communes a été le lieu d'échanges particulièrement vifs entre le Premier ministre Boris Johnson et les députés de l'opposition, du jamais vu en 22 ans, selon le président de la chambre basse.

"Parlement décentralisé" ("Devolved Parliament"), toile de Banksy présentée vendredi 27 octobre 2019 chez Sothby, à Londres. (TOLGA AKMEN / AFP) "Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre en vente ce tableau", a déclaré à l'AFP Alex Branczik, chef du département d'art contemporain Europe de Sotheby's, qualifiant de "feuilleton quotidien" les scènes de ces derniers mois et semaines au Parlement. Pour lui, la toile de Banksy souligne "la régression de la plus ancienne démocratie parlementaire du monde dans une attitude tribale et animale".

Changement de titre

Le tableau avait à l'origine été exposé en 2009 au musée de la ville de Bristol (sud-ouest du Royaume-Uni), d'où Banksy est originaire. Mais cette année, l'artiste, dont la véritable identité reste toujours un mystère, a "de nouveau exposé l'œuvre pour coïncider avec la date du Brexit, prévue initialement le 29 mars 2019, 10 ans après sa première exposition", a expliqué M. Branczik. A cette occasion, le tableau, auparavant baptisé Question Time (Le Temps de la question), a été rebaptisé.

C'est aussi chez Sotheby's que Banksy avait fait parler de lui l'an dernier lorsqu'une de ses toiles s'était partiellement autodétruite, juste après la conclusion de la vente.