L'artiste C215 expose à l'Assemblée nationale son travail réalisé en Ukraine : "On voit tous les jours des paysages détruits"

Christian Guémy, alias C215, s'expose à l'Assemblée nationale. L'artiste urbain présente une galerie avec des photos des fresques réalisées après le début de la guerre en Ukraine au printemps 2022. L'exposition s'appelle "Salva Ukraini".

C215 est exposé, jusqu'au 25 février, à l'Assemblée nationale. Composée de tirages et d’œuvres originales, cette exposition relate le travail réalisé par cet artiste urbain en Ukraine entre mars et avril 2022.

"Slava Ukraini", le nom donnée à cette expo, est née peu après le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'artiste a alors réalisé une première fresque sur un bâtiment dans le 13e arrondissement de Paris. "J'ai réalisé cette fresque sur quatre étages, elle montre le portrait d'une enfant en couleur bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine. C'est une enfant que j'ai rencontrée il y a maintenant plus de dix ans. Elle s'appelle Kiara et vit à Toulouse aujourd'hui. Lorsqu'elle avait posé pour moi, elle avait posé avec une couronne de fleurs et j'ai repensé à elle parce qu'elle pouvait symboliser à la fois le folklore ukrainien et l'humanité de tous les enfants qui sont pris dans la guerre."

La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix a été peinte sur la terrasse de l’ambassade de France à Kyïv, le 15 mai 2022. (C215)

Cette fresque a aujourd’hui sa réplique sur un immeuble du centre de Lviv, car C215 s’est rendu à deux reprises en Ukraine au printemps 2022. Il y a réalisé une cinquantaine de peintures sur du mobilier urbain et dans des immeubles touchés par les combats, sur des carcasses de voitures ou de chars...

Ces fresques sont toujours dessinées avec les deux couleurs dominantes : le jaune et le bleu, celles de l’Ukraine. Dans l’exposition, une dizaine de photos grand format témoignent de ce travail, dans lequel les visages d’enfants occupent une large place. "Je pense que les choses se révèlent par leurs contrastes. On voit aujourd'hui malheureusement tous les jours des paysages urbains détruits en Ukraine. On s'y habitue en fait.

"Ces figures qui sont touchantes, fragiles, révèlent plus encore la violence aux alentours." C215 à franceinfo

Il s'agit d'une reprise sur un bus d'une photographie originale de 1935. Cette fresque a été réalisée le 1er avril 2022. (C215)

Dans les photos prises à Kiev, on peut aussi voir l’artiste au travail dans ce paysage urbain ukrainien dévasté. C'était au nord de Kiev, près de la tour des médias, qui a été bombardée dès les premiers jours de l'invasion russe. On voit peindre l'artiste peindre sur un panneau qui parle de jouets pour enfants. "C'est ça qui m'a attiré sur ce panneau. C'est un visage un peu différent parce que c'est une autre petite fille. Elle a le même accoutrement avec le collier de fleurs, mais il s'agit d'une photographie originale de 1935. Donc c'est une petite Ukrainienne en costume traditionnel qui avait déjà une conscience identitaire ukrainienne. La photo que j'ai utilisée pour réaliser cette peinture parle de l'histoire de l'Ukraine."

Cette œuvre a été réalisée sur une valise. (C215)

À Lviv, C215 a aussi peint des amoureux, une femme et son compagnon soldat, au moment de la séparation ou encore sur une valise le portrait d'une mère étreignant son enfant avec le départ. L’artiste a pour projet de retourner en Ukraine.