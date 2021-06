L'art urbain fait son show à Orléans le temps de deux week-ends festifs et créatifs

Privé d'édition en 2020, le Loire Art Show revient plus fort en 2021. Pendant deux week-ends, du 11 au 13 et du 18 au 20 juin, le public pourra découvrir de nombreuses créations originales. La patinoire d'Orléans a notamment été investie pour des installations en volume.

À quelques jours de l'ouverture au public du Loire Art show, ce festival dédié aux arts urbains, les artistes sont encore en plein travail. Dans un lieu insolite pour certains : la patinoire d'Orléans. Un décor unique pour des créations originales. À ne pas manquer non plus, les oeuvres de trois artistes berlinois, à découvrir sur les murs d'un parking.

"J'aime bien l'art baroque, mais j'aime bien la déconnade aussi" : Mr Kern, un artiste originaire de Bordeaux, a investi la patinoire d'Orléans et profite du lieu atypique pour laisser libre cours à son imagination. Car la patinoire a été transformée en sorte de frigo géant. Les artistes imaginent donc ce qu'il y a à l'intérieur. Boîtes de céréales et brique de lait prennent vie. "J'essaye de mélanger l'austérité de la peinture classique à l'humour et une certaine forme de liberté", rajoute Kern.

Fresques et musique

Ce festival dédié à l'art urbain donne également carte blanche blanche à trois artistes venus de Berlin. Leurs fresques géantes sont exposées sur les murs du parking. Parmi eux, Vidam. "Ce qui nous plaît chez lui, c'est qu'il est dans un souci du détail et de la propreté, explique Nicolas Barrone. On est même plus dans de l'art urbain, c'est une toile géante". Une façon de dire qu'on est loin des simples graffitis qui recouvrent certains murs. Désormais, l'art urbain a acquis ses lettres de noblesse et a conquis un plus large public, qui reconnaît les immenses qualités des artistes de ce mouvement.

Pendant les deux week-ends d'exposition, des DJ sets d’artistes locaux auront lieu les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h pour accompagner les visiteurs dans leurs déambulations à travers les oeuvres.

Le Loire Art show se déroule du 11 au 13 et du 18 au 20 juin.