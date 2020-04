Coronavirus : tour du monde des plus belles oeuvres de street art face à la pandémie (réalisées avant confinement)

De Paris à Glasgow et de Pompei à Venice Beach, voici une sélection des plus belles oeuvres des street-artistes en temps de coronavirus.

Face à l'avancée du coronavirus, les street-artists donnent à voir toute leur expressivité sur les murs de la planète. De l'Europe au Brésil, des Etats-Unis à l'Inde et de l'Afrique à l'Amérique latine, ils ont souvent réalisé leurs oeuvres juste avant les injonctions de confinement, comme le Parisien C215. Et, parce que les rues étant désertées, toutes ces merveilles auront peu l'occasion d'être admirées de près, voici un tour du monde des plus belles oeuvres que nous avons repérées.



C215 (Paris)

"Pour soutenir le personnel hospitalier en première ligne dans la lutte contre le COVID19", l'artiste parisien C215 a lancé une édition d'art de cette oeuvre au profit de la Fondation des Hôpitaux de France.

Fake (Amsterdam, Pays-Bas)

"Super infirmière (c'est le titre). J'ai peint cette "ode" aux professionnels de la santé autour du monde !", a écrit sur Instagram le street-artist allemand basé à Amsterdam.

Pobel (Bryne, Norvège)

"En ces temps difficiles, j'espère que cette pièce peut être une contribution positive et apportera de la joie. Soyez prudents et prenez soins les uns des autres", a écrit Pobel, en précisant le titre de l'oeuvre : Lovers.

Hijack (Los Angeles, Californie)

"En tant qu'humains, nous aimons penser que nous sommes maîtres de notre propre coin de l'univers. Mais de temps à autre, une entité microscopique vient nous rappeler que nous ne le sommes pas", commente Hijack.

Nello Petrucci (Pompei, Italie)

Un collage baptisé Sweet home avec la famille Simpson... pour rappeler de rester à la maison (regardez les trois images en suivant la flèche à droite).

RBS Crew (Sénégal)

Le collectif sénégalais RBS Crew a choisi de mettre ses bombes de peinture au service de la lutte contre le coronavirus. Il multiplie les fresques de prévention avec un rappel des gestes barrière, comme ici (regardez les différentes photos en suivant la flèche).

Darion Fleming (Charlotte, Etats-Unis)

"Purell doré" (Notez le message "Nouveau ! Disponible nulle part" sur le flacon de cette splendide fausse publicité de gel hydro-alcoolique). "J'espère que cela pourra offrir un peu de soulagement comique dans cette période grave et éprouvante pour l'humanité. Restez à l'abri, restez en bonne santé et restez créatifs", a écrit Darion Fleming sur Instagram.

Tyler (Mumbai, Inde)

"Keep calm and corona", a simplement écrit l'artiste Tyler.

Onemizer (France)

L'"amour est la clé", a écrit l'artiste français Onemizer, alias Cyril Valade.

TV Boy (Barcelone, Espagne)

Le street-artist italien TV Boy a réalisé cette oeuvre à Barcelone. "Divided We Stand, United We Fall", a-t-il écrit, ajoutant #Stay Home. En détournant cette image de l'Oncle Sam (qui personnifie les Etats-Unis), il a souhaité critiquer le président Trump qui a tardé à admettre l'ampleur de la crise sanitaire. En inversant le slogan habituel : "Restons unis, divisés nous tombons" en "Restons divisés, ensemble nous tombons", il souligne la nécessité de la distanciation sociale.

Jilly Ballistic (Brooklyn, New York, Etats-Unis)

"Un autre nouveau normal", a écrit l'artiste américain Jilly Ballistic autour de ce collage réalisé à New York qui appelle avec humour à la distance sociale.

Gnasher (Essex, Angleterre)

"A la vôtre, restez en sécurité... Je ne mange pas de pâtes ni ne m'essuie le cul ce soir... mais j'ai plein de bières", a écrit cet artiste anglais. #washyourhands

Pony wave (Venice beach, Los Angeles, Etats-Unis)

"J'ai réalisé ce mural il y a plusieurs jours. Maintenant je reste à la maison comme tout le monde", a tenu à préciser la street-artist Ponywave. "Restez à l'intérieur s'il-vous-plaît ! Je promets de revenir à Venice lorsque ce sera terminé et de peindre."

Air á Ocrespo (Brésil)

"Masque de Bolsonaro contre le coronavirus", a écrit l'artiste brésilien Airá Ocrespo sur son oeuvre. "Menteur, psychopate, répugnant, vil, mesquin" ..., le street artist brésilien n'a pas de mots assez durs contre le président brésilien Bolsonaro dans son post Instagram. "Vous pouvez ajouter votre pire insulte contre cette crapule", conclut-il.

Muckrock (Miami, Etats-Unis)

L'artiste californien Muckrock a réalisé cette oeuvre représentant Anna Nicole Smith avec un masque barré du mot "Peur" alors qu'il se trouvait à Miami au début de la panique des Américains devant l'arrivée du coronavirus. Pourtant, a-t-il écrit dans son post, "Miami est un bon endroit pour être en confinement".

Teachr1 (Los Angeles, Etats-Unis)

Sans commentaire...

The Rebel Bear (Glasgow, Ecosse, Royaume-Uni)

"Un jour viendra où les masques pourront tomber, les frontières réouvriront et les connexions pourront reprendre - espérons-le plus fortes que jamais. Plein d'amour et prenez-soin de vous", a écrit l'artiste écossais.