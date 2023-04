À Royan, le beach artiste Jben réalise sur la plage un immense portrait d'Ed Sheeran pour la promotion de son nouvel album

Expert du beach art, l’artiste royannais a dessiné une œuvre monumentale sur la plage du Chay. Une commande du chanteur britannique Ed Sheeran pour accompagner la promotion de son prochain album.

Equipé de son râteau, Jben parcourt sans relâche la plage du Chay de Royan. Il calcule, il trace, il revient au dessin d'origine et peu à peu, un visage apparaît. Ce visage c'est celui d'Ed Sheeran. Le chanteur britannique a passé une commande très particulière au spécialiste du dessin sur sable : réaliser une œuvre unique et éphémère en lien avec l'océan à l'occasion de la sortie de son nouvel opus.

Ce vendredi 21 avril 2023, c'est sous le regard de nombreux curieux que Jben a relevé en quelques heures ce nouveau défi. "C'est impressionnant, et c'est un talent royannais !", se réjouit une spectatrice.

France 3 Nouvelle Aquitaine / T. Konate / J. Le Clanche

Ed Sheeran et Jben

Jben n'a que quelques heures pour réaliser sa nouvelle œuvre de 50 mètres de long avant que la marée haute ne vienne tout effacer. Peu à peu, le visage d’Ed Sheeran apparaît, ainsi que son nom et le titre de la chanson mise en avant, Life goes on. "La partie esquisse est beaucoup plus stressante, il faut se concentrer, respecter le dessin à la règle, cette base-là est très complexe", confie le beach artiste.

L'histoire entre Ed Sheeran et Jben a commencé sur les réseaux sociaux. En effet, c'est sur Instagram que la maison de disque du chanteur anglais découvre le talent de l'artiste royannais. Warner Music France lui confie alors la création d'un dessin pour illustrer la promotion de son sixième album baptisé Substract attendu par les fans le 5 mai 2023. "On a collaboré étroitement ensemble pour arriver à une esquisse, et faire en sorte que tout se passe bien aujourd'hui", raconte Jben.

Ed Sheeran a demandé à une douzaine d'artistes de collaborer ainsi à la promotion de son nouvel album.

Un teaser vidéo publié sur YouTube montre la superstar anglaise se balader sur le bord de mer. Sur le sable, les noms des 13 chansons qui composeront ce nouvel opus se dessinent : Boat, Dusty Spark ou encore Life goes on.



Les fresques éphémères à message de Jben

Depuis qu'il a commencé à dessiner sur le sable en 2014, Jben a peaufiné son art. Ses fresques, à la fois esthétiques et engagées, ont fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux.

Sous son râteau, le sable raconte de nouvelles histoires. Ainsi, la plage rend hommage aux victimes de Charlie Hebdo, défend la paix dans le monde ou lance un message d'alerte pour la planète.

Ses œuvres disparaissent au gré de la montée des eaux, mais restent visible sur son compte Instagram.

Le résultat final est à retrouver le 5 mai prochain, date de la sortie de l'album d'Ed Sheeran.