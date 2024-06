A Nice, une immense fresque rend hommage à l’artiste Ben, à la suite de son décès

Quelques heures après l’annonce du suicide de Ben, 88 ans, le collectif d’artistes Whole Street s’est donné rendez-vous avenue du XVe corps où se trouve un mur dédié au street art. C’est ici que trône désormais le visage de Ben.

Fresque en hommage à Ben - Nice (France 3 Côte d'Azur : M. Bernouin / B. Loth / L. Buyse)

La fresque reprend le style et les codes couleur qui ont fait le succès de l’artiste. "On s’est dit, on va faire un fond noir et on va écrire en blanc comme le faisait Ben" raconte Brian Caddy, l’un des membres du collectif Whole Street. À côté du visage de Ben sont inscrits son nom, les deux dates de son existence (1935-2024) et ces quelques mots "par amour". "On a eu une longue discussion sur le mot qu’on allait mettre, qu’on allait lui laisser. C’est Raphaël un ami très proche de Ben (…) qui a trouvé cette phrase. On a tout de suite dit oui " explique Brian Caddy.

"Par amour" parce que cela exprime parfaitement la manière dont a vécu Ben jusqu’à la fin de sa vie. Il s’est suicidé pour rejoindre son épouse bien-aimée décédée quelques heures plus tôt des suites d’un accident vasculaire cérébral. Couple très fusionnel, Annie et Ben Vautier étaient mariés depuis 60 ans. La fresque lui rend également hommage. L’œuvre, réalisée en une nuit, appartient désormais aux passants. Chacun est invité a laissé un petit mot ou à faire un dessin, en blanc bien sûr. Un livre de condoléances à ciel ouvert.