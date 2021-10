À Montpellier, une exposition du street artiste Banksy vient en aide aux migrants naufragés

C’est une exposition engagée, comme Banksy. Après Grigny, dans l’Essonne, c’est au tour de Montpellier d’accueillir des œuvres du street artiste britannique. Des pochoirs, dessins, sérigraphies, posters ou cartes postales issus d’une collection privée.

Une exposition caritative

Le lieu d’exposition est modeste. Une maison prêtée par l’association montpelliéraine Luttopia qui vient en aide aux plus démunis. Les dessins de Banksy sont exposés sur le papier peint fleuri, sans chichis, ni fioritures. Le public, nombreux, est ravi car voir des œuvres de Banksy à Montpellier, cela n’arrive pas tous les jours. "C’est une véritable opportunité", reconnaît un visiteur. L’exposition est d'ailleurs gratuite. Les fonds que les organisateurs espèrent récoltés proviendront des produits dérivés (sérigraphies, posters…) vendus à l’occasion de cet évènement et de dons.

L’été dernier, l’exposition de Grigny a permis de réunir 13500 euros. Une somme remise à l’association SOS Méditerranée qui finance le coût d’une journée en mer pour secourir des migrants. Avec cette nouvelle exposition caritative, Banksy Modeste Collection espère récolter autant d’argent pour l’ONG.

Une rencontre par hasard avec Banksy

Banksy Modeste Collection est propriétaire des œuvres. Cette société a vu le jour il y a deux ans quand le comédien François Bérardino, alias Beru, a souhaité vendre sa collection. En 2007, ce dernier avait rencontré à Londres, sans le savoir, Banksy, dont l’identité reste encore aujourd’hui incertaine. Il repart avec deux dessins. Quelques mois plus tard, il comprend qu’il a côtoyé le célèbre graffeur. Séduit par le personnage et les causes qu’il défend, il commence une collection. Collection rachetée par la société Banksy Modeste Collection dont l’objectif est d’exposer ces oeuvres pour soutenir les associations qui viennent en aide aux réfugiés. Un engagement qui va dans le sens des combats de Banksy.

Exposition à découvrir jusqu'au 17 octobre 2021, 88 bis, avenue de Toulouse, à Montpellier