Statue de la Liberté : sa petite sœur s'envole vers les États-Unis

Une réplique petit format de la Statue de la Liberté est partie, le matin du lundi 7 juin, direction New-York. Un peu plus de 135 ans après l'envoi de sa grande sœur qui avait déjà été offerte, à l'époque, par la France.

À Paris, on s'affaire autour d'une mini-statue de la Liberté, en vue d'un grand voyage vers New-York. Cette réplique est habituellement placée devant le musée des Arts et métiers à Paris. La France la prête aux États-Unis pour une période de dix ans. "Elle reviendra un jour !" assure Marie-Laure Estignard, directrice du musée des arts et métiers. Ce tirage en bronze est le premier réalisé à partir du modèle original, inspire du plâtre de Bartholdi, le français qui a créé l'original.

Amitié franco-américaine

En 1884, le sculpteur imagine une femme symbole de la liberté. Le lundi 7 juin, la réplique quitte Paris pour le Havre puis elle sera transportée par bateau vers New-York, une opération qui nécessite d'infinies précautions, notamment au niveau de la couronne et de la torche. Parfaitement sanglée, elle s'élève dans le ciel de Paris. Il y a 135 ans, sous les hourras de la foule, la grande dame de cuivre était présentée aux New-yorkais, un don de la France à l'Amérique. "C'était pour célébrer l'indépendance des États-Unis (...) maintenant c'est aussi pour rendre hommage à cette amitié", explique Olivier Faron, administrateur général du conservatoire national des arts et métiers.