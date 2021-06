Une deuxième statue de la Liberté envoyée aux Etats-Unis pour que "le patrimoine national soit présent dans tous les lieux où la France rayonne"

C’est la deuxième fois que la France envoie une statue de la Liberté aux Etats-Unis. Cette reproduction fabriquée il y a dix ans va rejoindre sa grande sœur, pensée par Gustave Eiffel, sculptée par Auguste Bartholdi et offerte par la France en 1885 pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Pour Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers, cette initiative est le symbole d'une amitié franco-américaine renouvelée.

"La grande sœur était partie à Rouen avec le chemin de fer, la nôtre voyagera par un camion, puis elle partira du Havre. La première étape, c’est l’étape new-yorkaise. Sur place, il y aura des manifestations pour montrer comment on a travaillé et comment on a créé cette statue", expose-t-il.

Future voisine de Barack Obama

Après quoi la statue, grande d’un peu plus de deux mètres et constituée de bronze, prendra la direction de Washington. Elle sera installée dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de France. Un geste politique pour Olivier Faron, symbole renouvelé de l’amitié franco-américaine. "Ce n’est pas neutre que cela ait lieu à l’occasion d'un G7. Ça découle d’une décision qui veut que le patrimoine national soit présent dans tous les lieux où la France construit son attractivité et son rayonnement. Donc c‘est aussi un message sur la liberté, gage d’ouverture et d’enrichissement mutuel."

Un message qui résonnera peut-être aux oreilles des riverains et des voisins de l'ambassade de France, dont un certain Barack Obama. Et si une statue de la Liberté s'en va, pas de panique : il en reste toujours plusieurs répliques à découvrir à travers la France. À Paris, on peut en trouver une au musée d'Orsay, une sur l'île aux Cygnes, au niveau du pont de Grenelle. Ou encore un plâtre au musée des Arts et Métiers, jumeau du bronze qui s'embarque pour les Etats-Unis.