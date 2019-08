Le sculpteur grec Takis, un des pères de l'art cinétique, est mort

"C'est avec une grande tristesse que la Fondation Takis annonce la perte du sculpteur international Panagiotis Vassilakis, dit Takis", a indiqué la Fondation dans un communiqué sur sa page Facebook. Aucune précision n'a été donnée dans l'immédiat sur la date et le lieu de son décès.



Considéré avec le sculpteur américain Alexandre Calder comme l'un des pères de l'art cinétique (c'est à dire en mouvement), Takis s'est imposé dans le monde de l'art contemporain en combinant des éléments de la nature et de la physique dans ses oeuvres. Ses "signaux", des longues tiges de fer aériennes inspirées de la signalisation ferroviaire, se dressent dans l'espace public de nombreuses métropoles (Paris, New York, Londres...).

Sur l'Esplanade de la Défense, à Paris, 49 feux multicolores qui semblent montés sur ressorts se balancent doucement au gré du vent au dessus du bassin qui porte son nom, en écho à d'autres signaux envoyés au niveau de la Grande Arche.

Une installation du scuplteur grecTakis à La Défense, à Paris, en 2014. (WILFRIED LOUVET / ONLY FRANCE)

Né dans un faubourg d'Athènes en 1925, Takis a eu une enfance marquée par les années de misère traversées par la Grèce. Lors de l'occupation nazie (1941-1944), il s'engage dans la résistance. Vient ensuite la guerre civile (1946-1949), et la vie politique tourmentée de son pays. "À la fin de 1953, Takis rejoint pendant quelques mois l'atelier de Brancusi", indique la biographie publiée sur le site de sa fondation.

A l'époque, il vit entre Paris et Londres, deux villes qui deviendront les principales sources d'inspiration de ses premières oeuvres cinétiques. Impressionné "par les radars, les antennes et les constructions technologiques qui ornent la gare de Calais", dans le nord de la France, alors qu'il y attendait un train, "il crée ses premiers Signaux, qui sont d'abord rigides puis comportent des signaux lumineux sur leur sommet, tout en changeant progressivement de forme", explique sa fondation.

