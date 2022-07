Geluck et ses statues monumentales du Chat prennent leurs quartiers d’été à Monaco

Après Paris, Bordeaux, Caen et Genève, l’exposition Le Chat déambule s’installe en Principauté de Monaco pour trois mois. Le dessinateur belge Philippe Geluck est venu en personne superviser l’installation des vingt statues monumentales en bronze de son Chat. Des Chats de trois mètre de haut qui ne passent pas inaperçues sur la promenade du Larvotto face à la mer.

Depuis plus de trente ans, Philippe Geluck porte un regard acéré, pertinent et parfois émouvant sur l'actualité et sur les turpitudes de notre monde avec Le Chat. Un côté décalé, très second degré et un humour belge qui a depuis longtemps séduit le public français qui adore ce gros matou et les situations cocasses dans lesquelles le place son créateur. Mais derrière l’humour, il y a toujours un message et des thèmes chers à Geluck, comme la pollution, la violence routière ou encore la liberté d’expression.

Un regard critique sur notre société qu’il présente pour la première fois dans ce minuscule territoire si particulier qu’est la Principauté de Monaco : "Si vous me demandez un avis sur Monaco elle-même, sur la Principauté, sur les gens qui la traversent, je vous propose que l’on en reparle quand je serai sorti du territoire… Non, je plaisante", s’amuse Philippe Geluck, qui ne passera pas l’été sur le Rocher près de ses Chats. Les statues elles resteront en place jusqu’au 2 octobre prochain, avant de poursuivre leurs déambulations dans d’autres villes en France et en Europe.

Les statues monumentales du Chat seront ensuite être mises en vente pour financer le musée du Chat, qui doit ouvrir ses portes à Bruxelles en 2024.