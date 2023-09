Enchères : Depardieu met en vente une partie de sa collection d'art du XXe, estimée entre 3 à 5 millions d'euros

Près de 250 œuvres appartenant à l'acteur Gérard Depardieu seront mises aux enchères à partir de mardi 26 septembre par la maison de ventes Ader. La vente pourrait rapporter 3 à 5 millions d'euros.

"Ce sont près de 250 lots qui seront proposés à la vente les 26 et 27 septembre par la maison de ventes Ader pour la dispersion de la collection d’art de l’acteur Gérard Depardieu. La vacation se tiendra à l’Hôtel Drouot en salle 9 et réunit des noms de la scène artistique tels que Rodin, Duchamp, Calder, Miró, Leroy… Parmi les pièces phares de la vente, un bronze de Germaine Richier est estimé entre 500 000 et 800 000 euros", précise Drouot sur son site. La collection compte des bronzes de Rodin, artiste qu'il a incarné au cinéma aux côtés d'Isabelle Adjani, cinq œuvres de Calder, une toile de Hans Hartung... La vente pourrait rapporter 3 à 5 millions d'euros.

Impressionnante collection

Le plus connu des acteurs français encore en activité se sépare d'une partie des œuvres acquises au cours de sa vie. "Gérard Depardieu n’achète pas avec des intentions spéculatives, il acquiert les œuvres qui l’émeuvent et le touchent, en privilégiant les œuvres avec lesquelles il se sent en harmonie. Il ne se limite pas à un style ou un mouvement mais suit son instinct, se laissant entraîner par l’enthousiasme", affirme la maison de vente. À 74 ans, "il a eu des pontages, des accidents de moto. C'est un personnage qui a vécu énormément de choses et qui a besoin de s'alléger un peu", a déclaré David Nordmann, commissaire-priseur de la maison Ader, lors de la présentation de cette vente en juin dernier. Chez lui, "il n'y a pas de tableaux accrochés au mur. Il vit avec. Il y a des strates, des piles qui sont posées contre les murs. Il les déplace au fur et à mesure", a-t-il raconté. L'acteur avait par le passé mis aux enchères un tableau de Miro.