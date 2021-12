Des sculptures à l'effigie de George Floyd et Breonna Taylor bientôt aux enchères à des fins caritatives

Les morts successives l'an passé des deux Afro-américains Breonna Taylor et George Floyd, provoquées par des violences policières, ont secoué les Etats-Unis et le monde. Des sculptures à leur effigie vont être vendues aux enchères à des fins caritatives après avoir été exposées à New York, a annoncé jeudi la maison d'enchères Sotheby's.



Les ventes ont lieu en ligne jusqu'au 17 décembre et les bénéfices seront versés aux associations fondées par les familles des deux victimes, "We are Floyd" et "The Breonna Taylor Foundation", a précisé Sotheby's.

Chris Carnabuci est l'auteur des deux statues