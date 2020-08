Culture : un concours pour élire les plus belles fesses sculptées des musées

Le Yorkshire Museum, au Royaume-Uni, a lancé un concours original : photographier les plus belles fesses sculptées du monde. Le hashtag lancé sur les réseaux sociaux a connu un succès retentissant, avec plus d'un millier de réponse sur Twitter. Le musée Sainte-Croix, à Poitiers (Vienne), a participé au challenge. "C'est pour mettre en valeur la diversité de nos oeuvres. Dans le challenge anglais, relayé ensuite au niveau mondial, on a beaucoup de nus masculins. Nous, dans notre musée, on est assez fort sur les oeuvres représentant des femmes ou réalisées par des femmes", détaille Coralie Garcia-Bay, conservatrice au musée Sainte-Croix

De nombreuses courbes peuvent répondre aux critères

Des Nymphes de la prairie d'Aristide Maillol aux nombreux nus de Camille Claudel, en passant par Ève, de Rodin, de nombreuses courbes peuvent répondre aux critères pour gagner le challenge. "C'est génial comme initiative. Maintenant, au niveau de la sensualité de la fesse, c'est comme les goûts et les couleurs...", s'amuse un visiteur. L'opération a surtout comme vocation de faire venir le public dans les salles d'exposition.

