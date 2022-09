Brad Pitt expose des sculptures en Finlande, avec Nick Cave et Thomas Houseago

L'acteur star américain Brad Pitt a discrètement inauguré ce week-end de la première présentation de ses sculptures, en Finlande où il exposait au côté du grand artiste britannique Thomas Houseago et du rockeur australien Nick Cave.

Pour la première fois, l'acteur de 58 ans, "en grande partie autodidacte", a exposé neuf œuvres, dans une exposition commune avec le sculpteur britannique de renom Thomas Houseago, mais également un autre débutant célèbre, la star australienne du rock Nick Cave, au Musée d'art Sara Hildén de Tampere, la troisième ville de Finlande.

Parmi les œuvres de Brad Pitt, un grand panneau en plâtre moulé représentant une fusillade ou encore une série de sculptures en silicone en forme de maison, frappées par des balles de calibres différents, logées dans le plastique.

"Un nouveau monde"

A la grande surprise d'une Finlande peu habituée aux visites de stars hollywoodiennes, l'acteur a fait une apparition samedi 17 septembre à l'exposition, en compagnie de Nick Cave. "Nick et moi, on entre dans un nouveau monde et ça nous plaît", a déclaré l'acteur à la télévision finlandaise Yle, qui ignorait qu'il serait là. "Pour moi, c'est une forme d'introspection. Il s'agit de savoir les erreurs que j'ai faites dans mes relations, où j'ai fait un faux pas", a confié la star.

L'exposition avait seulement été annoncée comme la première dans les pays nordiques du sculpteur et peintre Thomas Houseago, une des figures de la sculpture moderne. Tout le monde ignorait la participation de Brad Pitt et de Nick Cave. C'est le contexte de la pandémie et "des évènements dans la vie personnelle de (Thomas) Houseago", qui ont décidé l'artiste à inviter ses amis, a expliqué à l'AFP Sarianne Soikkonen, la commissaire du Musée d'art Sara Hildén.