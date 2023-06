Avec son Pont aux Boules d'or, le sculpteur Jean-Michel Othoniel fait briller le domaine de Méréville

Le domaine de Méréville dans le département de l'Essonne est doté d'une nouvelle œuvre d'art pleine de lumière. Elle est signée de l'artiste Jean-Michel Othoniel qui réenchante le Pont aux Boules d’or.

Il attire le visiteur comme un aimant tant il brille de mille feux, le Pont aux Boules d'or du Domaine de Méréville dans l'Essonne a subi une cure de jouvence. C'est l'artiste Jean-Michel Othoniel qui a conçu ce nouvel ouvrage fait de métal, de bois et agrémenté de perles en inox et de boules d'or. À quelques heures de l'inauguration, le sculpteur est venu en personne poser les dernières pièces.

Un dialogue avec la nature

Désormais, le pont qui enjambe la rivière de la Juine, est orné de quatre grosses boules de vingt kilos recouvertes de feuilles d’or, vingt-quatre perles et vingt-quatre anneaux également dorés, et trois mille perles miroirs en inox complètent l'ouvrage.

Connu pour ses sculptures de verre, en particulier celle qui décore la station de métro Palais-Royal, Jean-Michel Othoniel offre au domaine un véritable joyau en perpétuelle évolution. "De loin il a le dessin originel et quand on arrive on est pris dans un berceau de perles miroirs qui se reflètent à l’infini et surtout qui reflètent tout le paysage. Il faut imaginer qu’en fonction des saisons le pont prendra des couleurs différentes. À l'automne il va devenir roux, au printemps toutes les fleurs vont exploser. C’est vraiment une sculpture destinée à vivre avec le paysage", se réjouit-il.

Animé par l'univers des contes de fées, Jean-Michel Othoniel crée des œuvres qui invitent à la rêverie et à la contemplation. C'est encore le cas avec le Pont aux Boules d'or. "Le pont c’est aussi cette idée de raccorder deux rives et de faire que l’on se rencontre. C’est quand même un jardin qui fait appel à une vision romantique du monde, il a peut-être aussi vocation à faire oublier le monde extérieur", explique Jean-Michel Othoniel.

Les surprises du domaine

Pour concevoir cette œuvre contemporaine exceptionnelle, Jean-Michel Othoniel s’est inspiré de l’œuvre originelle construite en 1784. Une passerelle en bois ornée de boules dorées réalisée par l’architecte paysagiste François-Joseph Bélanger.

Avec Hubert Robert, le "peintre des ruines", ils ont jalonné le jardin de "fabriques". Des constructions ornementales réparties dans l'immense parc pittoresque de style anglo-chinois. "Les fabriques c'était des surprises pour les visiteurs qui parcouraient le domaine puisqu'il fallait donner le sentiment de voyager tout en étant au même endroit", explique Fanny Malvezin directrice mécénat conseil départemental de l’Essonne, avant d'ajouter, "La caractéristique du jardin pittoresque c'était créer quelque chose de naturel mais la main de l'homme".

Le Pont aux Boules d'or créé par l'architecte Bélanger en 1784 (Conseil départemental de l'Essonne / Fondation Essonne mécénat)

L’ouvrage, situé au cœur du parc, entre le château et les miroirs d’eau, a été déplacé plusieurs fois, puis remplacé au XIXe siècle par une passerelle en fonte. La restauration du Pont aux Boules d’or par Jean-Michel Othoniel poursuit l'esprit du voyage du domaine. Le nouvel ouvrage va, sans aucun doute, ravir les promeneurs.

Classé Monument historique, labellisé Jardin Remarquable en 2019, le Domaine de Méréville s’apprécie comme l’un des plus remarquables de jardins pittoresques réalisés à la fin du XVIIIe siècle.

Domaine de Méréville

Horaires : ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches.

De 10 h à 18 h : en avril, mai, septembre et octobre.

De 10 h à 20 h : en juin, juillet et août.

Tarif plein : 7€

Tarif réduit : 3,50 € (étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi et séniors).

Gratuit pour les moins de 12 ans, les demandeurs d'emploi