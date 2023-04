A Lyon, le musée de Fourvière accueille les "Lumières Célestes" du sculpteur Marcoville

L'artiste dont le matériau de prédilection est le verre, livre sa vision d’une déambulation dans le jardin d’Eden. Un voyage dans le sacré, peuplé de madones de métal et de bronze et de milliers de poissons en verre. Un jeu saisissant de lumières et de sons à découvrir du 1er avril au 1er octobre 2023.

La date de l'inauguration est toute symbolique. Lumières célestes, la nouvelle exposition du musée d'art sacré de Fourvière débute le 1er avril, à la veille de la Semaine sainte. Pas étonnant du coup d'y retrouver l'un des symboles forts de la chrétienté : le poisson. Ou plutôt tout un banc de poissons : 27 000 au total ! Des créatures délicates et translucides, composées de fragments de verre ciselés et colorés, œuvres du sculpteur Marcoville. L'artiste qui travaille depuis 40 ans la technique du verre à froid, propose une déambulation dans le jardin d'Eden. Lumières Célestes s'apparente à une quête spirituelle peuplée de madones, d'angelots et de poissons qui accompagnent le visiteur de leur tintement cristallin.

Un jeu de reflets et de lumières créé à l'aide de verre, parfois neuf, parfois de récupération. "J'utilise jusqu'au bout les chutes. Les chutes des chutes me resservent encore à quelque chose. Jusqu'à ce qu'il ne me reste qu'un petit bout de verre qui traîne", confie Marcoville. Un travail de patience et de précision pour arriver à un résultat aussi beau que fragile. "Son matériau, c'est le verre et dans cet événement, il essaye de le sublimer", résume François Gauthier, commissaire de l'exposition.

L'initiative d'une ONG

Lumières Célestes est une initiative de l'ONG humanitaire lyonnaise Amour sans frontière, fondée en 1972. Depuis 50 ans, l'association collecte des fonds et du matériel au profit des villages africains. Baptisée "Ecole-Eau", l'action en partenariat avec le musée de Fourvière vise à financer la réalisation de huit nouveaux forages et la construction de quatre écoles en Afrique. "Le but est de favoriser l'éducation et de creuser des puits qui permettent d'alimenter en eau potable un certain nombre de personnes au Togo et au Bénin", détaille Christophe Luneau, bénévole de l'association.

L'ouverture au public étant prévue le 1er avril, chaque visiteur muni d'un poisson customisé pourra admirer la féerie du lieu gratuitement ce jour-là.

"Lumières Célestes", Musée de Fourvière. Exposition du 1er avril au 1er octobre 2023, tous les jours de 12h à 18h. Le 1er avril 2023 : 1 poisson déposé = 1 place offerte.