"Plongée contre-plongée" : une exposition du Musée national de la Marine de Brest propose une immersion dans le monde des sous-marins

Plus de cinquante clichés racontent l'évolution des sous-marins de la Première Guerre mondiale à nos jours, mais aussi la vie à bord de ces submersibles. L'exposition "Plongée contre-plongée, les sous-marins dans l'objectif" au Musée national de la Marine à Brest est à découvrir jusqu'au 10 mars 2024.

C'est une plongée dans un monde auquel peu de personnes ont accès que propose le Musée de la marine à Brest. Celui des sous-marins. Comment sont-ils fabriqués, à quoi servent-ils ? Quelle est leur histoire ? Comment vit l'équipage à bord ? Autant de questions auxquelles l'exposition Plongée contre-plongée, les sous-marins dans l'objectif tente de répondre grâce à plus de 50 photos. Des clichés de ces impressionnants navires submersibles, pris par les photographes et cameramans de la Défense, qui a fourni ces documents.

Le quotidien à bord

Ces photographies retracent l'évolution de ces submersibles de la Première Guerre mondiale à nos jours et racontent aussi le quotidien à bord. "On a vraiment un aperçu des éléments de vie à bord, les lieux où on dort, les lieux où on fait du sport, les cuisines, les éléments opérationnels du sous-marin. Donc on peut vraiment percevoir quel est le quotidien des équipages qui sont à bord de ces sous-marins", explique Jean-Yves Besselièvre, administrateur du Musée national de la Marine de Brest.

France 3 Bretagne B. Le Borgne / S. Ben Cherifa / T. Descamps

C'est donc une véritable immersion esthétique et historique dans l'univers de ces sous-marins, considérés comme de véritables prouesses techniques. Des monstres des mers fascinants et effrayants à l'image du Terrible, du Foudroyant et du Redoutable. Trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engin utilisés comme outils de dissuasion et de renseignement. "D'un côté c'est impressionnant, mais de l'autre, savoir qu'aujourd'hui de telles armes sont nécessaires, ça fait peur aussi", s'exclame un visiteur.

Le cinéma a nourri l'imaginaire autour du sous-marin

Discret mais redoutable, symbole de la maîtrise des mers, le sous-marin occupe une place à part dans l’imaginaire collectif. La littérature s'en est emparée à l'image de Vingt mille lieues sous les mers, le roman de Jules Verne. Ce monstre de technologie a aussi inspiré le cinéma avec bon nombre de films comme Das Boot de Wolfgang Petersen ou plus récemment Le Chant du loup d’Antonin Baudry. L'exposition propose d'ailleurs de découvrir un témoignage exceptionnel de son tournage, réalisé en partie dans de vrais décors militaires.

L'exposition "Plongée, contre-plongée" est à découvrir jusqu'en mars 2024 au Musée de la Marine de Brest.