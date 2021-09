Visa pour l'image : un reportage photo du "New York Times" reçoit le prix franceinfo de l'information numérique

C'est un reportage long format du New York Times qui reçoit le Visa d’or de l’information numérique franceinfo, décerné au festival de photojournalisme Visa pour l'image de Perpignan, jeudi 26 août. Ce reportage, "The Amazon, giver of life, unleashes the pandemic" (article en anglais), repose sur les photos de Tyler Hicks et les textes des journalistes Julie Turkewitz et Manuela Andreoni.

L'enquête produite par le New York Times remonte le cours du fleuve Amazone, et témoigne du drame qui se joue au Brésil, où la pandémie de Covid-19 a particulièrement frappé les communautés indigènes. Le jury a choisi de "récompenser la puissance des images au service d'une enquête remarquable portée par une navigation limpide et entraînante. L'explosion de la pandémie de Covid-19 tout au long du fleuve Amazone dépasse le simple traitement de la crise sanitaire pour traiter de l'actualité politique brésilienne avec force."

Le photographe Tyler Hicks avait déjà reçu le prix Pulitzer 2014 dans la catégorie Breaking News Photographyle, le World Press Photo et le Visa d'or de l'image de l'année 2014 au festival Visa pour l’image de Perpignan, pour sa couverture de l'attentat de Nairboi (Kenya). Il a également reçu l'ICP Infinity Award for Photojournalism pour son travail sur l'Afghanistan, où il a mené plusieurs reportages depuis 2001.