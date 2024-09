Visa pour l'image : le photographe Jean-Louis Fernandez capte au plus près le quotidien de la Comédie-Française

Loin des nécessaires témoignages sur la folie et la fureur du monde qui font l'ADN du festival de photojournalisme Visa pour l'image de Perpignan, c'est une pause salutaire, hors du temps qu'offre l'exposition de Jean-Louis Fernandez sur la Comédie-Francaise. Invité pendant plus d'un an à photographier la troupe dans tous ses travaux, il a saisi sur le vif les moments les plus divers dans le quotidien de cette institution séculaire. Les époques se mélangent, à l'image de ce cliché réalisé dans le foyer des comédiens, composé comme un tableau du XVIIIe siècle. On y voit Guillaume Galienne, Julie Sicard, Gaël Kamilindi et six autres sociétaires, parfaitement détendus, juste avant d’entrer en scène pour La Mort de Danton, une pièce de Georg Büchner, mise en scène par Simon Delétang.

"Guillaume rigole, Gaël et Julie se disent quelque chose de perso, détaille Jean-Louis Fernandez. Chacun se raconte quelque chose par rapport au spectacle et ce qu'ils ont fait dans la journée. C'est joyeux parce qu'ils sont prêts."

L'exposition "Comédie-Française : histoires de théâtres" au festival Visa pour l'image L'exposition "Comédie-Française : histoires de théâtres" au festival Visa pour l'image (France 3 Languedoc-Roussillon)

Les coulisses d'une institution séculaire

Le photographe spécialiste du théâtre vivant, artiste associé à la Comédie de Clermont-Ferrand, nous fait rentrer dans les coulisses de cette institution fondée sur ordonnance royale par Louis XIV. La maison de Molière est une ruche, un tourbillon artistique.

Cette maison historique est tellement gigantesque et belle. Il se passe tellement de choses. Entre les répétitions, les représentations... Ils peuvent jouer deux représentations différentes le même jour. Ils répètent l'après-midi, ils jouent le soir et le lendemain ils rejouent autre chose. En fait ils se transforment tout le temps. Jean-Louis Fernandez photographe

Les visages maquillés, les attitudes sur scène ou en coulisses, les instants de détente ou de profonde concentration, les clichés de Jean-Louis Fernandez racontent avec précision toute la magie de cette troupe dont on suit l'ensemble du processus de création. "Ça révèle vraiment des émotions, la concentration, la préparation de la pièce, confie une festivalière. Il y a beaucoup de clins d'œil et de beauté, ça fait du bien."

Le public ne s'y trompe pas : l'exposition sur ces héritiers de Molière est l'une des plus fréquentées de cette 36e édition de Visa pour l'image.

Exposition "Comédie-Française : histoires de théâtres"

Couvent des Minimes, rue François Rabelais - Perpignan

Jusqu'au 15 septembre, de 10 h à 20 h. Entrée libre