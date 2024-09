Visa pour l’image à Perpignan : le drame des victimes civiles du conflit en République démocratique du Congo dans le viseur du photographe Hugh Kinsella Cunningham

Déplacés par le M23 est l’une des 26 expositions à découvrir à Perpignan dans le cadre de la 36e édition du festival international du photojournalisme Visa pour l’image. Les clichés de Hugh Kinsella Cunningham mettent en avant le sort des civils dans le conflit qui oppose, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), les forces gouvernementales et les rebelles du 23 mars (M23). Ce groupe armé, soutenu par le Rwanda selon les Nations unies, déclare se battre pour les droits des Tutsis congolais.

L’exposition Déplacés par le M23 est le fruit d’un reportage réalisé, entre 2023 et 2024, sur la situation des réfugiés de la province du Nord-Kivu. Avec le conflit qui s’intensifie depuis 2021, les populations qui ont quitté leur village ont bien du mal à trouver des endroits où elles sont à l’abri. Les roquettes, les mortiers touchent les civils jusque dans les camps de réfugiés. Les clichés de Hugh Kinsella Cunningham montrent ces hommes, femmes et enfants qui fuient, sacs sur le dos, les tirs d’artillerie, les offensives des rebelles du M23. Une course contre la montre pour éviter le pire : la mort. Beaucoup n’y échapperont pas.

Exposition "Déplacés par le M23" de Hugh Kinsella Cunningham -Festival Visa pour l'image (France 3 Languedoc Roussillon : D. Berhault / P. Zanibelli)

C’est un conflit peu médiatisé, oublié. Ce travail est, j’espère, une forme de plaidoyer en faveur des droits civils. Hugh Kinsella Cunningham

Selon les Nations unies, la République démocratique du Congo compterait, en raison de ce conflit, environs 7 millions de personnes déplacées dont plus de 5,7 millions dans l’est du pays. Dans la province du Nord-Kivu, où Hugh Kinsella Cunningham a réalisé les clichés présentés dans l’exposition, 1,5 million de personnes ont dû quitter leur maison.

Photographe britannique âgé de 30 ans, Hugh Kinsella Cunningham est basé depuis 2019 dans l’est du Congo. Ces reportages ont été publiés dans d’illustres magazines et médias tels que National Geographic, The Guardian, BBC News ou encore The Sunday Times. Sur fond de conflit, ses sujets traitent aussi bien de santé que de déforestation.

Des soldats des Forces armées de la RDC passent devant le camp de Zaina qui se vide à mesure que la ligne de front se rapproche. Sake, province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo, 8 avril 2023. (Hugh Kinsella Cunningham)

Exposition Déplacés par le M23 de Hugh Kinsella Cunningham – Palais des Corts, Place des Orfèvres à Perpignan – Jusqu’au 15 septembre 2024 – Ouvert de 10h00 à 20h00 - Entrée libre.