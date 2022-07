Un polaroïd signé Warhol, montrant Mick Jagger langue contre langue avec une jeune femme, clou d'une vente aux enchères

Mick Jagger langue contre langue avec une inconnue : ce cliché rare et improbable pris au polaroïd par Andy Warhol en 1977 est actuellement mis aux enchères (prix de départ : 10 000 dollars) par la Warhol Foundation for the Visual Arts (Fondation Warhol pour les Arts Visuels).

Une séance pour la pochette de "Love You Live"

Ce polaroïd unique fait partie d’une session photo réalisée par le pape du Pop Art en 1977 pour la pochette de l’album Love You Live des Rolling Stones. "Un grand nombre de photos de cette séance montrant des membres du groupe touchant la langue d’autres personnes ou se mordant les uns les autres ont été incorporées dans le design de la pochette, créant un collage surprenant et légèrement controversé qui reflétait comme par hasard les sentiments entre les membres du groupe durant la réalisation du disque", écrit la Fondation Warhol.



La pochette signée Andy Warhol de "Love You Live" (1977) des Rolling Stones, avec une partie (en noir et blanc) du rabat intérieur de l'album. (TOUS DROITS RÉSERVÉS)

Polaroïds d'autres personnalités, dessins et lithographies également en vente

Cette vente, ouverte à tous pour encore six jours, est "une opportunité unique d’acquérir un polaroïd de la collection personnelle de Warhol", écrit encore la fondation. Car outre ce polaroïd de Jagger présenté comme le clou de la vente, celle-ci propose des photos uniques de nombreuses personnalités qui gravitaient autour de l’artiste, comme Grace Jones, Debbie Harry, Jackie Curtis, Keith Haring, Dennis Hopper ou Kenzo Takada.



Également mis en vente : un ensemble de posters vintage de la collection d’Andy Warhol (Mohamed Ali, Joe Dallesandro etc.) plusieurs de ses dessins, ainsi que des lithographies.



La recette de cette vente bénéficiera à la Fondation Warhol fondée en 1987 avec pour mission de promouvoir les arts visuels, de soutenir des travaux de nature expérimentale et venus de communautés historiquement marginalisées.