Première exposition des fonds de Bettina Rheims et Agnès Varda, confiés à l'Institut pour la photographie de Lille

En juin dernier, l'Institut pour la photographie de Lille annonçait qu’il allait accueillir les fonds photographiques de Bettina Rheims, d'Agnès Varda et de Jean-Louis Schoellkopf. Une sélection de leurs œuvres est proposée jusqu’au 5 décembre dans le cadre d’un cycle d’expositions, avant la fermeture pour travaux.

Dix expositions à découvrir jusqu’au 5 décembre 2021 seulement à l’Institut pour la photographie de Lille, qui fermera ensuite pour de longs mois de travaux. L'évènement; baptisé PERSPECTIVES, propose pour la première fois de découvrir une sélection des fonds photographiques d'Agnès Varda, de Bettina Rheims et de Jean-Louis Schoellkopf, confiés cet été par les artistes et les ayants droit d’Agnès Varda (décédée en 2019) à l’Institut. L’occasion de mettre en lumière une facette méconnue de la célèbre réalisatrice et icône de la Nouvelle Vague.

Trois univers

"Ces fonds sont d'une grande importance pour l'histoire de la photographie", se réjouissait en juin dernier Marin Karmitz, président de l’Institut pour la photographie de Lille. Jean-Louis Schoellkopf, né en 1946, a une approche documentaire et s'est intéressé aux questions sociales, au milieu ouvrier, et notamment aux conséquences de la fin de l'ère industrielle. Pour l’exposition, l’Institut a choisi de présenter quelques-uns de ses travaux phares.

La célèbre portraitiste Bettina Rheims a confié l’ensemble de ses archives : négatifs, planches-contacts, polaroids, tirages, fiches techniques de prise de vue, notes… L’Institut met en avant trois projets emblématiques de la carrière de la photographe : La Chapelle (2018), Détenues (2014), Rose c’est Paris (2010). Le public peut également visiter le studio de Bettina Rheims grâce à des casques de réalité virtuelle qui le plonge au cœur de son antre du quartier du Marais.

Concernant Agnès Varda, l'Institut s'est focalisé sur sa première exposition photo, organisée dans la cour de son atelier de la rue Daguerre à Paris, en 1954. "Elle est très connue en tant que cinéaste et plasticienne, mais très peu en tant que photographe. Donc c’est aussi notre enjeu à nous de pouvoir la faire découvrir au grand public. Découvrir cette première partie de vie qui a été fondatrice de l’ensemble de son œuvre", raconte Carole Sandrin, conservatrice à l'Institut pour la photographie.

PERSPECTIVES jusqu’au 5 décembre 2021 - Institut pour la photographie, 11 rue de Thionville 59000 Lille - du mercredi au dimanche 11h-19h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h - Entrée gratuite, mais réservation conseillée.