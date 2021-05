Photohebdo : superlune, épave et candidat unique

Le Losc est à l'honneur dans le Photo Hebdo, la rubrique photographie du 20 heures. L'actualité se raconte aussi en photos, le temps de se poser et de voir différemment ce monde qui nous environne.

C'est une fête qui a réuni beaucoup de monde. Des dizaines de milliers de supporters du Losc collés-serrés : le club de Lille est champion de France. Des héros sont mitraillés par leurs fans, sans distanciation.

Pendant ce temps, à Damas (Syrie), un homme fait un selfie. Sur toutes les affiches électorales derrière lui, il n'y a qu'un homme, Bachar Al-Assad. Avec 95 % des suffrages, le président syrien renouvelle, sans surprise, son mandat.

Baleine échouée et superlune

Ailleurs, une photo montre une épave d'avion criblée d'impacts et de trous. C'est ce qui reste du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en 2014. Des juges néerlandais chargés de l'enquête l'ont inspecté quelques jours avant le début du procès.

Un autre cliché montre une baleine à bosse, impuissante, sans que l'on sache pourquoi, sur la plage de la Grande-Motte (Hérault). Cette espèce évolue dans les océans, et non pas en Méditerranée. Et au-dessus du temple de Poséidon, en Grèce, une superlune trône, majestueusement.